Rumunii z Ukrainy skarżą się Bukaresztowi na przymusową ukrainizację

Narodowa Rada Rumunów na Ukrainie złożyła skargę do władz rumuńskich na naruszanie przez Ukrainę ich prawa do nauki w języku ojczystym oraz na projekt reformy administracyjnej – podał w czwartek ukraiński portal Europejska Prawda powołując się na rumuński serwis Radia Swoboda.

Narodowa Rada Rumunów na Ukrainie to stowarzyszenie 20 pozarządowych organizacji rumuńskiej mniejszości narodowej. Organizacja skierowała swój apel do premiera Rumunii, prezydenta, szefów parlamentu oraz do komisji parlamentarnych i rządowych instytucji odpowiedzialnych w Rumunii za opiekę nad Rumunami za granicą oraz politykę zagraniczną.

W dokumencie napisano, że rumuńska mniejszość na Ukrainie podlega „dobrze zorganizowanemu, usystematyzowanemu procesowi przymusowej ukrainizacji” we „wszystkich obszarach państwowej polityki”. Jako główne zagrożenie wskazano naruszenie prawa do nauki w języku rumuńskim, nazywając to „kulturowo-językowym ludobójstwem”. Interesy Rumunów na Ukrainie mają być też zagrożone przez projekty reform administracyjnych w obwodzie czerniowieckim.

Według Narodowej Rady Rumunów na Ukrainie społeczność rumuńska obecnie zwarcie zamieszkuje 4 z 11 rejonów obwodu czerniowieckiego, ale jeśli po reformie administracyjnej obwód zostanie podzielony na 3-4 makroregiony, Rumuni będą stanowić w nich około 10% populacji. Grozi to tym, że Rumuni nie będą już mieli przedstawiciela w ukraińskim parlamencie i będą niedostatecznie reprezentowani na szczeblu lokalnym, a tym samym nie będą w stanie chronić swoich praw do edukacji, posługiwania się językiem ojczystym i tożsamości narodowej.

Rumuni z Ukrainy skrytykowali też Bukareszt za niedostateczną ich zdaniem obronę interesów społeczności rumuńskiej na Ukrainie i brak otwarcia Rumuńskiego Instytutu Kulturalnego. W ich apelu zauważono, że ukraińska opinia publiczna odnosi wrażenie, że o prawa swoich mniejszości na Ukrainie walczą tylko Węgry, Rosja, i – co ciekawe – Polska, podczas gdy „Rumunia jest zadowolona z tego, co się odbywa”.

Narodowa Rada Rumunów zaapelowała, by rumuńskie władze zabiegały o interesy swoich rodaków na Ukrainie na wzór władz Węgier i Bułgarii.

Według Europejskiej Prawdy 12,5 proc. mieszkańców obwodu czerniowieckiego deklaruje narodowość rumuńską. W swoim dokumencie Narodowa Rada Rumunów na Ukrainie przekonuje, że mniejszość rumuńska na Ukrainie liczy pół miliona ludzi.

