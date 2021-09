Orlen Lietuva kupił jedyny terminal kolejowy na granicy polsko-litewskiej za 45 mln euro

W czerwcu litewska spółka Orlen Lietuva, zarządzana przez Polski Koncern Naftowy „Orlen”, nabyła za 45 mln euro (202 mln zł) jedyny działający na granicy polsko-litewskiej terminal kolejowy Mockava. W tym miejscu przeładowuje się produkty naftowe na rynek polski i ukraiński produkowane w rafinerii Orlen Lietuva w Możejkach.

Wartość transakcji została podana w półrocznym sprawozdaniu z działalności Orlenu w tym roku. Wartość księgowa aktywów terminalu ma wynosić 10 mln euro (38 mln zł).

Jak informowaliśmy, terminal w Maćkowie (lit. Mockava), który w całości przejęła spółka Orlen Lietuva, został wybudowany w 2017 r. Jego powierzchnia wraz z przyległymi gruntami wynosi około 40 ha. Łączna pojemność zbiornikowa terminala to 19 tys. m3, natomiast zdolności przeładunkowe szacowane są na 1,2 mln ton paliw płynnych rocznie. Terminal jest wykorzystywany do przeładunków produktów ropopochodnych wytwarzanych w rafinerii w Możejkach i przeznaczonych na rynek polski, a także ukraiński.

Orlen Lietuva jest jednym z filarów Grupy Kapitałowej ORLEN. W pierwszym kwartale 2021 roku ORLEN Lietuva osiągnęła przychody na poziomie 752,7 mln dolarów. Zyski wyniosły 23,6 mln dolarów netto, a EBITDA LIFO 17,9 mln dolarów.

Wspomniana rafineria pod względem wielkości przerobu ropy naftowej, który obecnie wynosi ok. 10 mln ton rocznie, jest drugą w Grupie Kapitałowej ORLEN, a także jedyną w krajach bałtyckich. Od początku istnienia przerobiła łącznie blisko 330 mln ton ropy. Produkty naftowe z Możejek dostarczane są nie tylko na rynek litewski, ale także m.in. na Łotwę, Estonię i do Polski.

Zakład w Możejkach ma duże znaczenie dla polskiej oraz litewskiej gospodarki. To największa w kraju firma, zatrudniająca ok. 1,5 tys. pracowników, z których ponad 90 proc to mieszkańcy Możejek i okolicznych miejscowości. To także jeden z największych na Litwie eksporterów i podatników, który odpowiada za 15 proc. wpływów do krajowego budżetu.

Przypomnijmy, że w 2019 roku zakład przetwórstwa ropy naftowej w Możejkach „Orlen Lietuva” niemal potroił swój zysk z 2018 roku, co znacząco wpłynęło na wyniki grupy PKN Orlen.

Jak pisaliśmy, na początku 2020 roku w Możejkach uroczyście uruchomiono dostawy produktów ropopochodnych z należącej do Orlenu Rafinerii Możejki na Łotwę, po odbudowanym torze w kierunku Renge, który w 2008 roku został rozebrany przez Litwinów. W tym samym roku podano, że Orlen Lietuva planuje zainwestować kilkaset milionów euro w budowę instalacji hydrokrakingu.

Kresy.pl / kurierwilenski.lt