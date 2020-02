Odpowiedź Amazona na apel Muzeum Auschwitz

Jak poinformowała w niedzielę Państwowa Agencja Prasowa (PAP), spółka Amazon odpowiedziała na apel Muzeum Auschwitz. „Jako sprzedawca książek jesteśmy świadomi historii związanej z ich cenzurą, dlatego nie lekceważymy tej kwestii; uważamy, że ważne jest zapewnienie dostępu do treści drukowanych także w przypadku książek, które mogą budzić zastrzeżenia” – stwierdziła spółka.

Muzeum Auschwitz zaapelowało w piątek na twitterze do szefa Amazona Jeffa Bezosa, by usunięto ze sklepu książki zawierające treści nazistowskie. Muzeum wskazało, że na stronie internetowej Amazona są np. prace Juliusa Steichera, organizatora pogromów antyżydowskich.

Hateful, virulently antisemitic Nazi propaganda is available for sale not only on @AmazonUK. Books by authors like Julius Streicher can be found also on @amazon & @AmazonDE.

Such books should be removed immediately. | @JeffBezos @AmazonHelp https://t.co/rxNWZj8iDs pic.twitter.com/viBjjZsYI5

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 21, 2020