Obywatele Gruzji podejrzani o szereg włamań do domów i samochodów. Jeden z nich przebywał w Polsce nielegalnie

Poznańska policja zatrzymała czterech Gruzinów podejrzanych o szereg włamań do domów i samochodów. Jeden z nich przebywał w Polsce nielegalnie. Gang działał na terenie trzech województw. Trafili do aresztu. Grozi im do 10 lat.

Policja poinformowała o sprawie we wtorek. Funkcjonariusze zajmowali się grupą osób, które od pewnego czasu zajmowały się włamaniami do domów jednorodzinnych i samochodów. Policjanci mieli wiedzę o co najmniej 18 włamaniach, z czego 14 zostało popełnionych w Wielkopolsce, 3 na terenie woj. lubuskiego i 1 na terenie woj. kujawsko pomorskiego.

Podejrzani w godzinach popołudniowo-wieczornych pod nieobecność domowników, wybijali szyby w drzwiach balkonowych. Następnie kradli z wnętrza gotówkę, biżuterię i sprzęt RTV. Podobnie sytuacja wyglądała podczas włamań do pojazdów, w których również sprawcy wybijali szyby i kradli wartościowe przedmioty.

Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwane przez nich osoby to obywatele Gruzji, którzy przebywają na terenie województwa lubuskiego. To właśnie tam 21 lutego br. zostało zatrzymanych 2 mężczyzn bezpośrednio po dokonaniu włamania do domu jednorodzinnego. W pojeździe, jakim poruszali się sprawcy ujawniono i zabezpieczono skradzione przedmioty oraz narzędzia, które posłużyły do dokonania przestępstwa, a także ich telefony komórkowe.

“Zostały przeszukane również ich miejsca zamieszkania. W jednym z nich została zatrzymana kolejna osoba podejrzana o te włamania. Okazało się również, że kolejny z przebywających w mieszkaniu człowiek, przebywał na terenie Polski nielegalnie. Został przekazany Straży Granicznej. Jeszcze w styczniu br. do sprawy włamań został również zatrzymany mężczyzna, który został tymczasowo aresztowany” – czytamy.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu sąd zastosował wobec trójki podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Zatrzymanym za kradzieże z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma cały czas charakter rozwojowy.

W 2023 roku przestępstw dopuściło się 10 proc. spośród ogółu przebywających w Polsce legalnie obywateli Gruzji – podała w ubiegłym tygodniu Rzeczpospolita, powołując się na dane Komendy Głównej Policji. To przede wszystkim kradzieże i jazda w stanie nietrzeźwym. Gazeta wskazuje, że to efekt znacznego ułatwienia Gruzinom przyjazdu do Polski.

policja.pl / Kresy.pl