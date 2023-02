Norwegia rozważa transfer CV90 na Ukrainę

Norweskie Ministerstwo Obrony zwróciło się do sztabu generalnego kraju z prośbą o rozważenie możliwości przeniesienia bojowych wozów piechoty CV90 na Ukrainę.

Ministerstwo poinformowało, że rząd planuje większy wkład w pomoc wojskową dla Ukrainy i stale ocenia, czy Norwegia powinna wysłać Ukrainie więcej broni i sprzętu wojskowego.

„Rząd stale rozważa, czy Norwegia powinna wysłać Ukrainie więcej broni. Nie komentujemy tych szacunków ani żadnych bieżących ani przyszłych wkładów. Prowadzimy dobry dialog z Ukrainą i sojusznikami w sprawie potrzeb. Będziemy wspierać Ukrainę w takim stopniu, w jakim będzie to konieczne” — powiedział norweski minister obrony Björn Arild Gram dla TV 2.

Przypomnijmy, Szwecja wyśle 50 bojowych wozów piechoty CV90. Najprawdopodobniej będzie to wersja CV9040 – główny typ tego BWP, który znajduje się na uzbrojeniu szwedzkich sił zbrojnych.

CV90 (Combat Vehicle 90) to rodzina pojazdów bojowych opracowanych przez BAE Systems i Bofors.

Bojowy wóz piechoty CV90 jest uzbrojony w armatę 40 mm L70 Bofors. Opancerzenie maszyny pozwala wytrzymać trafienie pociskami 30 mm. Szwedzkie Siły Zbrojne dysponują ponad 500 takimi BWP.

CV90 Mk IV reprezentuje piątą generację gąsienicowego opancerzonego BWP CV90. Nowa wieża ma konstrukcję modułową, z możliwością uzbrojenia w działa główne kal. 30/40, 35/50 i 120 mm oraz zasobniki uzbrojenia dla zintegrowanych przeciwpancernych pocisków kierowanych i karabinów maszynowych.

Ponadto, CV90 to także pierwszy zachodni wóz bojowy piechoty z kwalifikowanym systemem aktywnej ochrony. Posiada nowy silnik Scania o mocy do 1000 koni mechanicznych oraz najnowszą, zmodernizowaną, wytrzymałą skrzynię biegów X300. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu została zwiększona z 35 ton do 37 ton, co oznacza dodatkowe 2 tony ładowności, bez spadku mobilności pojazdu. Użytkownikami pojazdów CV90 są już: Szwecja, Norwegia, Finlandia, Szwajcaria, Holandia, Dania i Estonia.

