Gruzini walczący po stronie Ukrainy zabijali jeńców? Media publikują wstrząsające nagranie [+VIDEO]

New York Times dotarł do nagrania mającego być dowodem rozstrzeliwania rosyjskich jeńców przez żołnierzy walczących po stronie ukraińskiej.

W poniedziałek w sieci pojawiło się nagranie mające pokazywać, jak ukraińscy żołnierze zabijają rosyjskiego jeńca – podaje Business Insider powołując się na gazetę New York Times, która zweryfikowała nagranie. Na nagraniu, wykonanym najwyraźniej przez członka ukraińskiego oddziału, widać co najmniej czterech rosyjskich żołnierzy leżących w kałużach krwi na drodze. Można ich zidentyfikować po białych opaskach na ramieniu, noszonych zazwyczaj przez Rosjan. Jeńcy mają naciągnięte na głowę kurtki. Jeden z nich porusza się i ciężko oddycha. „Patrz, on jeszcze żyje, charczy” – słychać komentarz zza kadru.

W kadrze pojawia się lufa karabinu i w stronę jeńca padają dwa strzały. Mimo to żołnierz wciąż rzęzi. Wówczas pada trzeci strzał, po którym jeniec nieruchomieje.

Pozostali leżący żołnierze wyglądają na martwych; jeden z nich ma ręce związane za plecami.

Po chwili w nagraniu pojawia się brodaty żołnierz, który na hasło „Sława Ukrajini!” odpowiada „Herojam Sława!”, co jest oficjalnym zawołaniem w ukraińskich siłach zbrojnych.

Ze względu na brutalność nagrania zdecydowaliśmy o niezamieszczaniu go na naszym portalu.

Według NYT do sfilmowanej sceny doszło w pobliżu wsi Dmytriwka, położonej około 11 km na południowy zachód od Buczy.

Okrojone nagranie (bez sceny strzelania do jeńca) opublikowała 30 marca na swoim koncie w serwisie Telegram ukraińska agencja UNIAN. „Legion Gruziński kontynuuje pomaganie Ukraińcom w zaczystce obwodu kijowskiego od +wyzwolicieli+” – brzmiał komentarz agencji. Było to jeszcze przed odkryciem dowodów sugerujących popełnienie przez Rosjan masowych zbrodni w Buczy i okolicach.

Według dziennikarza NYT Evana Hilla brodaty mężczyzna widoczny na nagraniu był prawdopodobnie ochroniarzem byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego.

One soldier appears similar to a man pictured in close proximity, possibly providing protection, to former Georgian President and Ukrainian politician Mikheil Saakashvili during a 2017 protest. Facial matching software has indicated a likely match to open source researchers. pic.twitter.com/8kAq28U8da

— Evan Hill (@evanhill) April 6, 2022