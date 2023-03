Niemieckie bojowe wozy piechoty na Ukrainie [+VIDEO]

Straż Graniczna poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. Do zatrzymania 35-letniego obywatela Gruzji doszło 20 marca 2023 roku na terenie powiatu wołomińskiego. Mężczyzna jest podejrzany o udział w grupie specjalizującej się w nielegalnym przerzucie ludzi przez granicę z Białorusi do Polski, a następnie dalej na zachód Europy.

"W momencie zatrzymania, Gruzin usiłował podjąć próbę ucieczki - jednak bezskutecznie. Po doprowadzeniu go do prokuratury, cudzoziemiec usłyszał zarzuty o czyn z art. 264 § 3 kk. za które grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili i zabezpieczyli cztery paszporty wydane przez władze Iranu oraz słoweńską kartę ID, które stanowią dowód w sprawie i mogą świadczyć o przestępczej działalności Gruzina" - podkreśla Straż Graniczna.