Brytyjczycy chcą jak najszybszego dostarczenia swojego sprzętu na Ukrainę [+FOTO]

Premier Wielkiej Brytanii rozmawiał w sobotę z prezydentem Zełenskim. Rishi Sunak powiedział, że koncentruje się na jak najszybszym dotarciu brytyjskiego sprzętu na Ukrainę.

Jak poinformowało biuro prasowe premiera Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak powiedział, że koncentruje się na jak najszybszym dotarciu brytyjskiego sprzętu na Ukrainę. „W ramach tych wysiłków ukraińscy żołnierze rozpoczęli już w tym tygodniu szkolenie na czołgach Challenger 2 w Wielkiej Brytanii” – dodał premier.

Obaj przywódcy zgodzili się, że ważne jest, aby partnerzy międzynarodowi przyspieszyli pomoc dla Ukrainy, aby pomóc wykorzystać okazję do odepchnięcia sił rosyjskich, a także zastanowić się, w jaki sposób mogliby wesprzeć długoterminowe zdolności ukraińskich sił zbrojnych.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zwraca uwagę na znaczące i szybkie postępy ukraińskich żołnierzy w opanowaniu przekazywanych Siłom Zbrojnym Ukrainy czołgów Challenger 2.

„W tym tygodniu załogi czołgów Sił Zbrojnych Ukrainy szybko opanowały sterowanie potężnym Challengerem 2. Wielka Brytania dostarcza Ukrainie czołgi Challenger 2, aby pomóc im w obronie ojczyzny i odzyskaniu terytorium” – napisało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii na Twitterze.

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.

The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iHiOmqR14U

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 4, 2023