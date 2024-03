Niemiecki wywiad ostrzega: atak Rosji na NATO możliwy od 2026 roku

Nie można dłużej wykluczać opcji, że Rosja „w okresie od 2026 roku” może zaatakować jakąś część terytorium NATO, przykładowo państwa bałtyckie lub Finlandię – oceniły w raporcie niemieckie służby wywiadowcze.

Serwis Business Insider podał w sobotę, że niemieckie służby wywiadowcze przygotowały raport dla rządu, dotyczący zagrożeń militarnych ze strony Rosji. W ocenie niemieckiego wywiadu, Rosja może zaatakować NATO nie wcześniej niż w 2026.

Zdaniem niemieckich służb, Rosja przygotowuje się do dużego konfliktu zbrojnego z Zachodem. Wskazywać mają na to takie czynniki, jak: reorganizacja armii, ruchy wojsk i rozmieszczanie rakiet w zachodniej Rosji, wzrost produkcji zbrojeniowej. Skala tego ostatniego może sprawić, że w ciągu następnych pięciu lat Rosjanie podwoją swoją siłę militarną.

W raporcie stwierdzono, że „nie można już dłużej wykluczać” możliwości, że Rosja „w okresie od 2026 roku” może zaatakować przynajmniej jakąś część terytorium NATO, przykładowo państwa bałtyckie lub Finlandię.

Media zaznaczają, że jak dotąd niemieckie służby nie wygłaszały takich opinii publicznie.

Business Insider pisze też, że dowództwo NATO podziela obawy co do rosnących możliwości militarnych Rosji i przyszłej konfrontacji, jednak niekoniecznie uważają, że doprowadzi to w przyszłości do wojny.

Z kolei według prognoz amerykańskiego wywiadu, w perspektywie średnioterminowej nie ma ryzyka rosyjskiego ataku na NATO. Amerykanie uważają, że odbudowanie swojego potencjału militarnego do poziomu sprzed inwazji na Ukrainę zajmie Rosji od pięciu do ośmiu lat. Według corocznego raportu amerykańskiego wywiadu, „Rosja niemal na pewno nie chce bezpośredniego konfliktu wojskowego z siłami USA i NATO”, a zarazem uważa, że jej strategia na Ukrainie przynosi oczekiwane skutki. Jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa USA wskazano Chiny.

Przypomnijmy, że w styczniu gazeta Bild podała, powołując się na tajny dokument ministerstwa obrony Niemiec, że armia niemiecka opracowała scenariusz szkolenia na wypadek wojny z Rosją w przypadku porażki Sił Zbrojnych Ukrainy. W ramach tego, siły niemieckie mają się przygotować na potencjalny atak hybrydowy na wschodnią flankę NATO.

Na początku lutego br. „The Telegraph” opublikował infografiki, prezentujące potencjalny scenariusz tego, jak mogłoby dojść do rozwinięcia i eskalacji konfliktu na linii Rosja-NATO.

W grudniu ub. roku szef BBN Jacek Siewiera powiedział, że “jeśli chcemy uniknąć wojny, to kraje NATO znajdujące się na wschodniej flance powinny przyjąć 3-letni horyzont czasowy na przygotowanie się do konfrontacji”.

Business insider / msn.com / Kresy.pl