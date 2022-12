Władze Ukrainy rzekomo podjęły próbę ataku na generała Walerija Gierasimowa, szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, poinformował w sobotę The New York Times.

Według dziennika Kijów miał rozpocząć atak, kiedy Gierasimow był na linii frontu. Gazeta nie podaje ani daty, ani żadnych innych informacji na temat omawianego ataku.

Jednak, jak pisze dziennik, Waszyngton był przeciwny planom Kijowa zabicia Gierasimowa z powodu obaw, że zamach na jego życie może doprowadzić do eskalacji. Amerykanie zataili przed Ukraińcami informacje o ruchach generała, a następnie poprosili „Ukrainę o odwołanie ataku – tylko po to, by usłyszeć, że Ukraińcy już go rozpoczęli” – pisze The New York Times.

Przypomnijmy, że według majowych doniesień ukraińskich mediów, Gierasimow miał zostać ranny odłamkiem, lecz jego życie nie było zagrożone. 66-letni Gierasimow i inni oficerowie mieli znajdować się w punkcie dowodzenia. Wcześniej media informowały, że szef sztabu generalnego Rosji przybył osobiście na front.

Doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko napisał w komunikatorze Telegram, że doszło do wybuchu w rejonie sztabu 2. rosyjskiej armii i że eksplozja spowodowała wiele ofiar śmiertelnych wśród oficerów.

Hareszczenko napisał, że Gierasimow „przyjechał, by osobiście dowodzić ofensywą na Słowiańsk”.

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz potwierdził, że pod Iziumem zniszczone zostały dwa punkty dowodzenia armii rosyjskiej – zwraca uwagę PAP.

