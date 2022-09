Media: Ukraińcy przejęli nowoczesny rosyjski czołg T-90M [+VIDEO/+FOTO]

Siły zbrojne Ukrainy miały zdobyć i przejąć najbardziej zaawansowany rosyjski czołg T-90M. Do zdarzenia doszło przypuszczalnie w rejonie Charkowa.

Po raz pierwszy w historii najbardziej zaawansowany rosyjski czołg podstawowy T-90M został zdobyty przez armię ukraińską – przypuszczalnie w obwodzie charkowskim. Czołg jest pokryty materiałem Nakidka, który absorbuje radary i izoluje ciepło – napisał w niedzielę profil Ukraine Weapons Tracker na Twitterze. Do wpisu dodano zdjęcia zdobytego czołgu.

#Ukraine: For the first time ever the most advanced Russian main battle tank T-90M was captured by the Ukrainian army – presumably in #Kharkiv Oblast.

This tank is also covered with Nakidka radar-absorbent and heat-insulating material. pic.twitter.com/EgS9gxnd3b

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 18, 2022