MSZ Rosji potwierdza. Wizyta Ławrowa w Serbii odwołana: „nie opanowaliśmy jeszcze sztuki teleportacji”

Według planów system ma zacząć obowiązywać od 2023 r. Rząd deklaruje, że będzie wdrażany stopniowo. System kaucyjny ma objąć: puszki o pojemności do 1 l, szklane butelki do 1,5 l oraz plastikowe butelki do 3 l. "Dodatkowo do systemu zostaną włączone szklane butelki jednorazowego użytku o pojemności do 1,5 l. Zmniejszy to zanieczyszczenie środowiska tzw. małpkami" - powiedział wiceminister Jacek Ozdoba, cytowany prze portal Business Insider.

Butelki i puszki będzie można bez paragonu zwracać do sklepów. Sklepy do 100 m kw. będą mogły przystąpić do programu dobrowolnie. Większe będą miały taki obowiązek.