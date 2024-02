Ukraiński rządowy serwis podał, że do Polski trafiło z Rosji 12 mln t zbóż. To fałszywe dane, prawdziwe liczone są w tys. ton

Ukraiński rządowy serwis podał, że Polska blokuje napływ ukraińskiego zboża, a rzekomo przepuściła 12 mln ton zboża z Rosji. To fałszywe dane. W 2023 r. import z Rosji do Polski wyniósł 4 tys. t. zbóż i 4 tys. t nasion roślin oleistych, a rok wcześniej zboża sprowadzono jeszcze mniej. Głos w sprawie zabrał nawet unijny komisarz.

Centrum do spraw przeciwdziałania dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zarzuca polskim rolnikom blokowanie napływu ukraińskiego zboża do Polski, sugerując jednocześnie, że do kraju wjeżdża większa ilość zboża z Rosji, podając całkowicie nieprawdziwe dane.

“Ile rosyjskiego zboża sprowadzono do Polski w latach 2022-2023? 12 mln ton. Z Ukrainy sprowadzono 4,3 mln ton” – stwierdziła przedstawicielka centrum Alina Bondarczuk. Nagranie pojawiło się w sobotę na kanale YouTube Centrum.

Jak dodała, działania polskich rolników “finansuje sam Kreml”.

Przywoływane przez Ukraińców dane są fałszywe.

W niedzielę Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa UE, podał na portalu X dot. importu zboża i nasion roślin oleistych z Rosji do UE i do Polski. Okazuje się, że w 2023 r. import z Rosji wyniósł 4 tys. t. zbóż i 4 tys. t nasion roślin oleistych. Rok wcześniej zboża sprowadzono jeszcze mniej.

Import zbóż z Rosji do UE-27 w mln ton (w tym do Polski)

zboża:

2021 – 1,0 (0,002)

2022 – 0,9 (0,0006)

2023 – 1,5 (0,004) nasiona oleiste:

2021 – 1,9 (0,04)

2022 – 1,5 (0,02)

2023 – 1,3 (0,004) — Janusz Wojciechowski (@jwojc) February 18, 2024

Należy podkreślił, że podane przez Ukraińców dane dotyczące ilości ukraińskiego zboża były z kolei mocno zaniżone.

W maju ub. roku ówczesny minister rolnictwa Robert Telus przyznał, że w magazynach w Polsce jest 8 mln ton ukraińskiego zboża. Było to ponad dwa razy więcej, niż wynikałoby z danych opublikowanych przez unijnego komisarza ds. rolnictwa.

Także NIK ustaliła, że w połowie 2021 roku w polskich magazynach zapasy zbóż liczyły 3,8 mln ton. Rok później było to już 7 mln ton, a w czerwcu 2023 roku – już niemal 10 milionów ton. Cała powierzchnia magazynowa w Polsce to około 24,5 mln ton.

Dane Ministerstwa Finansów z lipca pokazywały, że rok 2023 to rekordowy wwóz zboża z Ukrainy do Polski. Już w pierwszych miesiącach 2023 r. wjechało do nas 600 razy więcej ukraińskiej pszenicy niż rok wcześniej.

Ogromny napływ zboża jest efektem decyzji Brukseli z maja 2022 r. o bezcłowym otwarciu granic dla produktów rolnych z Ukrainy. Bezcłowy handel z Ukrainą został niedawno przedłużony – z pewnymi wyjątkami. Nie dotyczą one jednak zboża.

Polscy rolnicy od kilku dni protestują na polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku-Jagodzinie. W niedzielę dołączyły do nich delegacje farmerów z Belgii, Holandii, Francji i Niemiec. Protestujący chcą wyrazić sprzeciw wobec decyzji Komisji Europejskiej o przedłużeniu do końca 2024 r. bezcłowego handlu z Ukrainą. We wtorek protestujący ujawnili nagrania pokazujące, że do Polski koleją wjeżdża nielegalnie ukraińskie zboże.

