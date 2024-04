Niemcy pilnie wyślą Ukrainie dodatkowy system Patriot

Polityk PiS był w sobotę gościem RMF FM. Morawiecki oświadczył, że jest zwolennikiem rozwiązania z 1993 roku i najchętniej powróciłby do sytuacji sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z 2020 roku. "Przede wszystkim muszę powiedzieć, że popieram powrót do kompromisu aborcyjnego, a to dlatego, że nie jestem naiwny i wiem, że jeżeli wahadło przechyli się bardzo mocno w drugą stronę, to te projekty liberalne, które wczoraj były proponowane, mogą kiedyś wejść w życie, a jestem przeciwnikiem aborcji, aborcja jest złem i nie chciałbym, żeby kiedykolwiek tak było" - powiedział były premier.

Morawiecki stwierdził, że gdyby mógł cofnąć czas do okresu sprzed wyroku TK, to bez wahania by to zrobił, ponieważ "tamten kompromis był niedobrym, ale dużo lepszym wyjściem niż to, co może nas czekać w przyszłości".