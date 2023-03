Niemcy odesłali kolejnych imigrantów do Polski

Strona niemiecka przekazała Polsce kolejnych 7 cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów. Wszyscy nadużyli prawa do swobody przemieszczania się.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie w czwartkowym komunikacie. Funkcjonariusze z Placówek SG w Zgorzelcu i Świecku przyjęli od strony niemieckiej kolejnych 7 cudzoziemców. Obywatele Afganistanu, Syrii i Turcji zostali zatrzymani przez niemiecką policję w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Niemiec, następnie przekazano ich do naszego kraju w ramach readmisji.

Czworo obywateli Afganistanu i Syrii przekazały służby niemieckie funkcjonariuszom z Placówki SG w Zgorzelcu. Troje obywateli Afganistanu, po przekazaniu przez niemiecką policję, zdecydowało się złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce. Zostali przewiezieni transportem humanitarnym do jednego z otwartych ośrodków dla cudzoziemców. Wobec przyjętego obywatela Syrii, który w 2022 r. przyleciał do Polski, aby odwiedzić rodzinę, a zdecydował się złożyć wniosek o udzielenie w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy, wszczęto postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz zastosowano środki alternatywne do detencji.

Zobacz także: Nielegalna imigracja. Niemcy chcą zaostrzyć reguły azylowe

Dwóch obywateli Syrii, których przejęli funkcjonariusze SG, przebywało na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów. Ustalono, że w Zgorzelcu nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę państwową. Nie posiadali wymaganych dokumentów uprawniających ich do pobytu w naszym kraju. Wobec Syryjczyków zostały wszczęte postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu oraz zastosowano w stosunku do nich środki alternatywne do detencji.

Zobacz także: Kraje UE masowo odsyłają nielegalnych imigrantów do Polski

Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Świecku przyjęli od strony niemieckiej obywatela Turcji, który na terenie Niemiec przebywał nielegalnie. Cudzoziemiec do naszego kraju przyleciał w 2022 r. i po wykorzystaniu wizy turystycznej, zamiast wrócić do Turcji, zdecydował się nielegalnie przekroczyć granicę z Niemcami. Z uwagi na to, że 21-latek przebywał na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów został zatrzymany. Wydano także decyzję o zobowiązaniu go do powrotu, w której orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 6 miesięcy.

Przypomnimy, że w 2022 roku państwa unijne, głównie Niemcy, Norwegia i Francja, przekazały do Polski ponad 500 cudzoziemców, którzy wyjechali na Zachód po złożeniu u nas wniosku o azyl. Do połowy br. będzie to jeszcze 2,5 tys. osób. Łącznie, państwa członkowskie UE chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. migrantów.

Zobacz także: Niemiecka gazeta: Polacy są społeczeństwem morderców