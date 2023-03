Niemcy odesłali do Polski kolejnych imigrantów

Strona niemiecka odesłała do Polski kolejnych imigrantów, którzy wjechali na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów.

We wtorek funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przyjęli od strony niemieckiej kolejnych 6 cudzoziemców. „Obywatele Gruzji, Turcji i Turkmenistanu zostali zatrzymani przez niemiecką policję w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Niemiec, a następnie przekazani w ramach readmisji funkcjonariuszom Straży Granicznej” – poinformowano w komunikacie.

Dwaj obywatele Gruzji zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny wjazd i pobyt, a że wcześniej starali się w Polsce o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju. Gruzini przebywają w Polsce od 2022 r. „Przylecieli do Polski przez lotnicze przejście graniczne, korzystając z ruchu bezwizowego, a następnie złożyli wnioski o udzielenie w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy. Ze względu na fakt, że obywatele Gruzji przekroczyli wbrew przepisom granicę z Polski do Niemiec, cudzoziemcom wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia oraz poinformowano o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 6 miesięcy” – wskazuje SG.

Strona niemiecka przekazała Polsce także trzech obywateli Turcji, którzy wjechali na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów. Kontrola wykazała, że Turcy przebywają w Polsce legalnie, są zatrudnieni w firmach budowlanych, posiadają stosowne polskie wizy długoterminowe celem podjęcia pracy oraz polskie dokumenty pobytowe. „Jak ustalili funkcjonariusze, Turcy zgodnie z deklaracjami wykonywali w Polsce pracę, a do Niemiec udali się w odwiedziny. Zgodnie z tzw. ustawą covidową wizy/karty pobytu uprawniają cudzoziemców zarówno do pobytu w naszym kraju, jak i do przekraczania przez nich granicy państwowej. Z uwagi na to cudzoziemców skierowano do miejsca zamieszkania, jednocześnie pouczając o zasadach pobytu i przemieszczania się w strefie Schengen” – podkreśla SG.

Niemcy przekazali Polsce także obywatela Turkmenistanu, który na terenie RFN przebywał nielegalnie. Funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemiec do Polski przyleciał w 2022 roku na podstawie ważnego paszportu oraz wizy wydanej celem wykonywania pracy. „41-latek z Turkmenistanu nie podjął jednak pracy, ani nie kontaktował się z pracodawcą. Z uwagi na to, że cel i warunki pobytu cudzoziemca są niezgodne z deklarowanymi został on zatrzymany. Wydano także decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 6 miesięcy” – czytamy.

Przypomnimy, że w 2022 roku państwa unijne, głównie Niemcy, Norwegia i Francja, przekazały do Polski ponad 500 cudzoziemców, którzy wyjechali na Zachód po złożeniu u nas wniosku o azyl. Do połowy br. będzie to jeszcze 2,5 tys. osób. Łącznie, państwa członkowskie UE chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. migrantów.

nadodrzanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl