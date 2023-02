Państwa unijne chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. migrantów. Zaakceptowano 4,5 tys. wniosków

W 2022 roku państwa unijne, głównie Niemcy, Norwegia i Francja, przekazały do Polski ponad 500 cudzoziemców, którzy wyjechali na Zachód po złożeniu u nas wniosku o azyl. Do połowy br. będzie to jeszcze 2,5 tys. osób. Łącznie, państwa członkowskie UE chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. uchodźców.

Jak poinformowała we wtorek Straż Graniczna, w 2022 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej złożyły do Polski wnioski ws. przekazania blisko 6,5 tys. obcokrajowców, którzy po złożeniu wniosku o ochronę międzynarodową w naszym kraju jako uchodźcy, wyjechali na Zachód.

„W 2022 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. uchodźców. Zaakceptowano wnioski dotyczące 4,5 tys. cudzoziemców – poinformowała Straż Graniczna na Twitterze.

Wyjaśniono też, że dotyczy to osób, które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, po czym nielegalnie przekroczyły granicę, udając się dalej na zachód Europy.

SG informuje też, że z związku z tym, w ubiegłym roku do Polski przekazano ponad 500 takich osób, natomiast do czerwca br. ma to być jeszcze 2,5 tys. cudzoziemców.

„W rezultacie w 2022 r. do Polski przekazano 510 osób. W I połowie 2023 r. planowane jest przekazanie ok. 2,5 tys. osób” – czytamy we wpisie na oficjalnym profilu Straży Granicznej.

SG zaznacza przy tym, że cudzoziemcy najczęściej przekazywani są przez Niemcy, Norwegię i Francję.

Wiadomo, że wyzwaniem dla Straży Granicznej jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej oraz polsko-ukraińskiej. Według danych funkcjonariuszy SG, od początku inwazji Rosji na Ukrainę, z tego kraju do Polski odprawiono nieco ponad 9,5 mln osób, podczas gdy w odwrotną stronę – 7,7 mln.

SG dość regularnie informuje również o próbach nielegalnego przedostania się do Polski z terytorium Białorusi. Są to głównie przybysze z Bliskiego Wschodu.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia 2022 roku „Rzeczpospolita” napisała, że w ciągu czterech poprzednich miesięcy do Polski przekazano z innych państw Unii Europejskiej 353 cudzoziemców, w tym 76, którzy przekroczyli nielegalnie granicę polsko-białoruską. Według gazety oznaczało to dla Polski przyjęcie z powrotem nawet kilkunastu tysięcy osób, które złożył w naszym kraju wniosek o ochronę i, nie czekając na decyzję, wyjechały do innego.

Jak podała wówczas „Rz”, najwięcej nielegalnych imigrantów przekazano z Niemiec – 229, z Norwegii – 27, ze Szwecji – 25. Z tych, którzy przedostali się przez granicę polsko-białoruską przekazano Polsce z Niemiec 70 osób i 6 z Francji. To efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, tzw. Dublin III. Przewiduje ono, że w przypadku udowodnienia nielegalnego przekroczenia granicy państwa członkowskiego z terytorium państwa trzeciego, państwo trzecie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

