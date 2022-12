Kraje UE masowo odsyłają nielegalnych imigrantów do Polski

W ciągu czterech ostatnich miesięcy do Polski przekazano z innych państw Unii Europejskiej 353 cudzoziemców, w tym 76, którzy przekroczyli nielegalnie granicę polsko-białoruską – podaje Rzeczpospolita (Rz) we wtorek. Oznacza to dla Polski przyjęcie z powrotem nawet kilkunastu tysięcy osób.

Najwięcej nielegalnych imigrantów przekazano z Niemiec – 229, z Norwegii – 27, ze Szwecji – 25. Z tych, którzy przedostali się przez granicę polsko-białoruską przekazano Polsce z Niemiec 70 osób i 6 z Francji. To efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, tzw. Dublin III. Przewiduje ono, że w przypadku udowodnienia nielegalnego przekroczenia granicy państwa członkowskiego z terytorium państwa trzeciego, państwo trzecie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

„Cudzoziemca odsyła się też wówczas, gdy złożył on wniosek o ochronę w jednym państwie UE i nie czekając na decyzję, wyjechał do innego” – podkreśla Rz. Oznacza to dla Polski przyjęcie z powrotem nawet kilkunastu tysięcy osób.

Gazeta zwraca uwagę, że nielegalni imigranci często wykorzystują procedury azylowe, by wstrzymać deportację. „Wnioski o ochronę mogą składać wielokrotnie, jeśli wyjadą – nie ponoszą konsekwencji. Sprzyja im fakt, że zdecydowana większość przekazywanych do Polski cudzoziemców jest kierowanych do otwartego ośrodka, skąd mogą uciec. Odesłani np. z Niemiec składają ponowne wnioski” – czytamy.

„Przepisy prawa unijnego należałoby znowelizować, np. wprowadzić zakaz składania wniosku o ochronę, gdy dana osoba była już „po drodze” na terytorium państwa bezpiecznego, w tym państwa pozaunijnego, gdzie przecież powinna to zrobić” – podkreśla Karol Karski, europoseł PiS, członek prezydium podkomisji praw człowieka w PE.

rp.pl / Kresy.pl