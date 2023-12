Nielegalni imigranci po push backach na wigilii z marszałkiem Hołownią? Zdjęcia z Sejmu wywołały burzę

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zorganizował w piątek w budynku Sejmu RP wigilię “dla osób w kryzysie bezdomności lub z niepełnosprawnościami”. Wśród gości mieli znaleźć się nielegalni imigranci po push backach.

Fundacja Ocalenie, która zabiega o przyjmowanie do Polski nielegalnych imigrantów podała, że na sejmowej wigilii z marszałkiem Szymonem Hołownią (Trzecia Droga, Polska 2050) znaleźli się cudzoziemcy po pushbackach. “Lysette, 3 pushbacki: ‘W życiu bym nie pomyślała, będąc w lesie na granicy białorusko-polskiej, że któregoś dnia zostanę zaproszona do polskiego Sejmu. Że znajdę się w gronie osób specjalnie zaproszonych. Taka myśl, nie przeszłaby mi nawet wtedy przez głowę'” – napisała fundacja na platformie X.

Do wpisu dołączono zdjęcie z wydarzenia, na którym widać marszałka Sejmu w otoczeniu cudzoziemców.

Zdjęcie wywołało burzę w sieci.

“Minister Kosiniak-Kamysz dziękuje żołnierzom strzegącym polsko-białoruskiej granicy, a jego kolega z Trzeciej Drogi, marszałek Szymon Hołownia, prowadzi kampanię reklamową dla nielegalnych migrantów z tej granicy – przedrzyj się do Polski, to w nagrodę przyjedziesz do Sejmu” – skomentował sprawę poseł PiS Radosław Fogiel.

“Nie wytrzymałem Hołownia napluł w twarz tysiącom funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzom Wojska Polskiego, którzy ochraniali naszą granicę. To jest zwyczajne chamstwo i brak okruszek przyzwoitości. On chce być prezydentem RP- tak niektórzy ich wybrali!” – napisał poseł Andrzej Zapałowski (Konfederacja) na platformie X.

“Tego typu akcja Marszalka Sejmu jest zaproszeniem do nielegalnego przekraczania polskiej granicy” – uważa poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta.

“Panie marszałku kryzys graniczny był uwerturą do rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Chodziło o to by zdestabilizować wewnętrznie Polskę i zaangażować jej zasoby tak by niemożliwe było nasze wsparcie dla zaatakowanego sąsiada. Operacja ta nosiła i nadal posiada wszelkie znamiona agresji hybrydowej, od początku do końca wyreżyserowanej przez służby. Szczęśliwie, ten plan nie wypalił, ale tylko ze względu na twardą postawę władz i ofiarność żołnierzy oraz służb. Ta sytuacja od dwóch lat nie uległa zmianie. Co więcej, to doświadczenie nie jest wyłącznie nasze, ale także Litwinów, Łotyszy czy ostatnio Finów. Proszę się dobrze zastanowić, jak pańskie zachowanie jako 3 osoby w państwie wpływa na bezpieczeństwo kraju i jaki komunikat niesie w świat, w którym migracja stała się bronią reżimów” – wskazał z kolei publicysta Filip Dąb-Mirowski.

“Pan właśnie powagą urzędu trzeciego najważniejszego polityka w kraju – zakładam że niechcący – legitymizuje nielegalną migrację i rosyjsko-białoruską hybrydową agresję na Polskę” – podkreślił Jarosław Wolski, politolog oraz analityk zajmujący się kwestiami obronności.

W 2021 roku białoruskie władze sztucznie wywołały kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Od ponad dwóch lat niemal codziennie dochodzi do prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Nielegalni imigranci atakują też polskich mundurowych. W procederze biorą czynny udział białoruskie służby.

