Niemcy naciskają na normalizację stosunków między Serbią i Kosowem

Niemcy wezwały Serbię i Kosowo do wzmożenia wysiłków w rozmowach o normalizacji stosunków – poinformowała w piątek agencja prasowa Reuters.

Kosowo ostatecznie ogłosiło niepodległość od Serbii w 2008 roku, ale Belgrad, wspierany przez Rosję, Chiny i niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej, odmawia uznania samozwańczego państwa.

„To właściwy czas, aby kontynuować proces normalizacji i osiągnąć rezultaty” – powiedział niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas w przekazie informacyjnym transmitowanym na żywo po spotkaniu z prezydentem Serbii Aleksandarem Vuciciem w Belgradzie.

„Ważne jest, aby nie prowadzić tego dialogu tylko dla samego dialogu, musi przynieść rezultaty. Niemcy są gotowi pomóc w tym zakresie” – dodał Maas.

Zarówno Kosowo, jak i Serbia, która jest kandydatem do członkostwa w UE, muszą poprawić wzajemne stosunki, jeśli chcą dołączyć do bloku. Belgrad stracił kontrolę nad Kosowem, południową prowincją Serbii w 1999 roku, kiedy bombardowania NATO zmusiły go do przerwania wojny z Albańczykami.

„Serbia nie szuka powodu, aby nie osiągnąć kompromisu, uważamy, że ​​zamrożony konflikt nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zawsze ktoś może go odmrozić” – powiedział Vucic.

Vucic powiedział, że poprawa stosunków z Albańczykai jest również potrzebna dla bezpiecznej przyszłości, „ponieważ jest pewne, że Serbowie i Albańczycy będą dwoma największymi narodami (w regionie) w ciągu najbliższych 100 lat”. „Istotą postępu jest spokój” – powiedział.

W lutym partia byłego premiera Kosowa Albina Kurtiego, który stracił władzę w zeszłym roku po naciskach Amerykanów odniosła miażdżące zwycięstwo w przedterminowych wyborach. Partia Vetevendosje („Samostanowienie”) zebrała w wyborach w częściowo uznawanej Republice Kosowa niemal połowę głosów.

Kurti został premierem w lutym 2020 r. po zawiązaniu przez jego partię koalicji z LDK. Jednak koalicja ta upadła po wycofaniu się tej drugiej partii w czerwcu zeszłego roku. Wielu komentatorów wskazywało na rolę specjalnego wysłannika prezydenta USA na Bałkanach Richarda Grenella w rozbiciu koalicji rządzącej Kosowem. Kurti opierał się bowiem temu projektowi nowego modelu relacji między Prisztiną a Belgradem jaki forsowała administracja Donalda Trumpa. Wkrótce po obaleniu Kurtiego nowy rząd Kosowa zniósł zaporowe cła na serbskiego towary czego oczekiwali Amerykanie i co otworzyło drogę do podpisania wspólnej deklaracji, którą zaordynował stronom Waszyngton.

