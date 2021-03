Kosowo otworzyło ambasadę w Jerozolimie

Kosowo otworzyło w niedzielę swoją ambasadę w Izraelu w Jerozolimie, dołączając do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali jako jedynych krajów posiadających ambasady w mieście, którego status znajduje się w samym sercu konfliktu izraelsko-palestyńskiego – poinformował Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, Kosowo otworzyło w niedzielę swoją ambasadę w Izraelu w Jerozolimie, dołączając do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali jako jedynych krajów posiadających ambasady w mieście, którego status znajduje się w samym sercu konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Ambasada została otwarta podczas krótkiej ceremonii, w trakcie której flaga Kosowa została podniesiona przed budynkiem w Jerozolimie – poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Kosowa w oświadczeniu.

Zobacz też: W lutym Kosowo i Izrael nawiążą stosunki dyplomatyczne

Kosowo z większością muzułmańską obiecało ulokować swoją ambasadę w Jerozolimie, kiedy w zeszłym roku zobowiązało się zawrzeć stosunki dyplomatyczne z Izraelem pod patronatem USA.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kosowa podało na Twitterze, że wraz z otwarciem ambasady „obietnica złożona dziś w Biurze Owalnym została w końcu spełniona”.

The Kosovo MFA officially announce the opening of the Embassy of the Republic of Kosovo in Jerusalem. The pledge given in the Oval Office today is finally fulfilled. @IsraelMFA pic.twitter.com/V7pUfgL3MY

— MFA Kosovo 🇽🇰 (@MFAKOSOVO) March 14, 2021