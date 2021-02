Wyborczy triumf polityka odsuniętego od władzy w Kosowie pod naciskiem USA

Partia byłego premiera Kosowa, który stracił władzę w zeszłym roku po naciskach Amerykanów odniosła miażdżące zwycięstwo w przedterminowych wyborach.

Partia Vetevendosje („Samostanowienie”) zebrała w niedzielnych wyborach w częściowo uznawanej Republice Kosowa niemal połowę głosów. Z porannych danych po przeliczeniu 98,62 proc. oddanych głosów wynika, że poparcie dla partii Albina Kurtiego sięgnęło 48,16 proc., podał portal Balkan Insight. Oznacza to wielki sukces radykała, który w poprzednich wyborach w 2019 r. uzyskała 26,27 proc. głosów.

Drugie miejsce zajęła Demokratyczna Partia Kosowa (PDK), którą tworzą środowiska dawnej Wyzwoleńczej Armii Kosowa (UCK) od dwóch dekad kontrolujące sytuację w regionie. Jednak wynik na poziomie 17,31 proc. jest o około cztery punkty procentowe niższy niż w poprzednich wyborach.

Demokratyczna Liga Kosowa (LDK) uzyskała poparcie 13,15 proc. głosujących co w porównaniu do 24,55 proc. w wyborach w 2019 r. oznacza bardzo dużą stratę. Straty odnotowała także inna stara partia tworzona przez środowisko dawnej UCK – Sojusz dla Przyszłość Kosowa (AAK) – 7,43 proc. to ponad cztery punkty procentowe mniej niż w poprzednich wyborach. Swoich reprezentantów w kosowskim parlamencie będą mieć także miejscowi Serbowie. Na Listę Serbską (SL) zagłosowało około 5 proc. wyborców, ponad rok wcześniej było to 6,4 proc.

Przy takich wynikach Albin Kurti ma otwartą drogę powrotu na stanowisko premiera. Samostanowienie będzie miało bowiem wynik zbliżony do pułapu większości – 58 mandatów na 120. PDK przypadnie 20 miejsc w Zgromadzeniu Republiki Kosowa, LDK 15, AAK 8, Serbom 10.

Kurti został premierem w lutym 2020 r. po zawiązaniu przez jego partię koalicji z LDK. Jednak koalicja ta upadła po wycofaniu się tej drugiej partii w czerwcu zeszłego roku. Wielu komentatorów wskazywało na rolę specjalnego wysłannika prezydenta USA na Bałkanach Richarda Grenella w rozbiciu koalicji rządzącej Kosowem. Kurti opierał się bowiem temu projektowi nowego modelu relacji między Prisztiną a Belgradem jaki forsowała Donalda Trumpa. Wkrótce po obaleniu Kurtiego nowy rząd Kosowa zniósł zaporowe cła na serbskiego towary czego oczekiwali Amerykanie i co otworzyło drogę do podpisania wspólnej deklaracji, którą zaordynował stronom Waszyngton.

