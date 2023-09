Przywódcy Serbii i Kosowa spotkali się w Brukseli [+FOTO]

Przywódcy Serbii i Kosowa odbyli w czwartek długo oczekiwane bezpośrednie spotkanie w ramach rozmów mających na celu poprawę ich napiętych stosunków w miarę narastania wezwań do zmiany zachodniego podejścia dyplomatycznego wobec nich w obliczu obaw, że ich napięcia mogą wzrosnąć.

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić i premier Kosowa Albin Kurti przebywają w Brukseli na rozmowach w ramach tzw. dialogu Belgrad-Prisztina, nadzorowanego przez szefa polityki zagranicznej Unii Europejskiej Josepa Borrella.

Ostatnia runda dialogu w czerwcu zakończyła się bez żadnych oczywistych rezultatów. Vučić i Kurti odmówili osobistego spotkania, a Borrell, który oddzielnie rozmawiał z obydwoma mężczyznami, przyznał, że mają „różne interpretacje przyczyn, a także faktów, konsekwencji i rozwiązań”.

W poście na portalu X, znanym wcześniej jako Twitter, Borrell napisał, że nadszedł czas, aby „na poważnie” zacząć stosować porozumienie na ścieżce ku normalizacji. Dziś zobaczymy, czy są gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność”. Opublikował także zdjęcie dwóch mężczyzn znajdujących się z nim w tym samym pokoju.

I am hosting President @predsednikrs Vučić and Prime Minister @albinkurti for a High-Level Meeting of the Dialogue in Brussels.

It is time to start implementing the Agreement on the path to Normalisation in earnest. Today, we will see if they are ready to take responsibility. pic.twitter.com/q8ws2Pqtye

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 14, 2023