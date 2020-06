Prezydent Kosowa oskarżony o zbrodnie wojenne

Specjalny międzynarodowy prokurator z Hagi formalnie oskarżył obecnego prezydenta częściowo uznawanej Republiki Kosowa o zbrodnie wojenne z czasów rebelii kosowskich Albańczyków przeciw Serbii.

Biuro Prokuratora Specjalnego w Hadze o sformułowaniu zarzutów wobec Hasima Thaciego poinformowało oficjalnie w środę. Dokument zawierających 10 zarzutów został skierowany do Izby Specjalnej do Spraw Kosowa haskiego trybunału. W oświadczeniu nie znalazły się jednak szczegóły co do treści oskarżenia wniesionego przeciwko prezydentowi Kosowa. Jednak jak podało BBC prokurator oskarża Theciego o to, że odpowiada za około 100 mordów.

Thaci nie jest jedynym kosowskim politykiem wobec którego złożono w środę formalne zarzuty. Wśród nich jest także Kadri Vesel przewodniczący Demokratycznej Partii Kosowa (PDK), z której wywodzi się także Thaci. Veseli do zeszłego roku pełnił funkcję przewodniczącego kosowskiego parlamentu.

PDK jest partią gromadzącą weteranów dawnej Wyzwoleńczej Armii Kosowa (UCK), zbrojnej organizacji separatystycznej, która w 1997 r. rozpoczęła rebelię w należącym do Serbii regionie. Po militarnej agresji NATO przeciw Belgradowi i pod parasolem Sojuszu wywodzący się z UCK działacze dokonali jednostronnego ogłoszenia niepodległości, która dziś uznawana jest przez część państwa świata w tym USA i znaczną większość państw Unii Europejskiej.

Thaci był UCK jeszcze od czasu formowania tej organizacji w Albanii przez dawne kręgi maoistowskich działaczy kosowskich orientujących się wcześniej na komunistycznego dyktatora Envera Hodżę. Szybko trafił do jej dowództwa, pozostając członkiem tak zwanej Grupy Drenickiej prowadzącej także przestępczą działalność: przemyt broni, handel kradzionymi samochodami, handel ropą i papierosami, oraz handel żywym towarem i organizację prostytucji. W czasie nieudanych negocjacji między UCK i władzami Jugosławii w 1999 r., Thaci wchodził w skład delegacji reprezentującej tę pierwszą jako faktyczny polityczny lider. Został też pierwszym premierem Kosowa po jednostronnej proklamacji jego niepodległości w 2008 r. Veseli kierował w czasie wojny kontrwywiadem UCK.

Postawienie Thaciemu formalnych zarzutów oznacza, że nie poleci on na sobotnie rozmowy do USA, w czasie których przedstawiciele Republiki Kosowa i Serbii mieli dyskutować na temat ewentualnego nawiązania relacji, na co naciska administracja Donalda Trumpa. Forsując ten plan Waszyngton przyczynił się niedawno do upadku nieprzejednanego wobec Serbii premiera Kosowa Albina Kurtiego, który objął władzę zaledwie w lutym.

bbc.com/kresy.pl