Nowy rząd w Prisztinie

Parlament częściowo uznawanej Republiki Kosowa przegłosował poparcie dla nowego rządu. Na jego czele stanie lewicowy, panalbański nacjonalista Albin Kurti.

W poniedziałek za rządem pod przewodnictwem Kurtiego zagłosowało 66 deputowanych spośród wszystkich 120 zasiadających w prisztińskim parlamencie. Ta niewielka większość wystarczyła żeby cztery miesiące po wyborach częściowo uznawana republika kosowskich Albańczyków otrzymała nowy rząd. Po raz pierwszy został on utworzony przez lewicowo-nacjonalistyczną partię Vetëvendosje („Samostanowienie”).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Radykalny polityk mógł stanąć na czele rządu w Prisztinie ponieważ Vetëvendosje udało się zawrzeć w niedzielę umowę koalicyjną z najstarszą partią kosowskich Albańczyków – Demokratyczną Ligą Kosowa (LDK). Niedzielne porozumienie zakończyło długi okres przepychanek między dwoma partiami, które trwały cztery miesiące mimo tego, że obie były zdeterminowane by odsunąć od władzy dotychczas rządzącą Demokratyczną Partię Kosowa (PDK), stworzoną przez dawnych komendantów Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK). Obecny prezydent częściowo uznawanej Republiki Kosowa Hasim Thaci wywodzi się właśnie z PDK.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nowy rząd będzie tworzony przez 15 a nie 12 ministrów. Oznacza to, że zgodnie z kosowskimi przepisami trzy stanowiska w rządzie będą musiały przypaść mniejszościom narodowym i etnicznym. Dotychczas dwa z trzech miejsc gwarantowanym mniejszościom narodowym otrzymywali reprezentanci zdecydowanie największej z nich to jest Serbowie. Jednak znany z antyserbskich poglądów Kurti zadecydował, że tym razem tylko jeden minister będzie Serbem. W dodatku zastrzegł, że nie będzie to przedstawiciel wspieranego przez Belgrad stronnictwa Lista Serbska mimo tego, że to właśnie ono zbiera zdecydowaną większość serbskich głosów w kolejnych wyborach tak, że to Lista Serbska obejmuje wszystkie mandaty przypadające na Serbów.

Ministrem Integracji Europejskiej będzie w rządzie Kurtiego Blerim Reka. To etniczny Albańczyk z Macedonii Północnej, który jeszcze w marcu zeszłego roku był kandydatem na prezydenta tego państwa z poparciem dwóch lokalnych partii albańskich. Reka zajął w tych wyborach trzecie miejsce z poparciem 11 proc. głosujących.

Vetevendosje opowiada się za zjednoczeniem Kosowa z Albanią. Sprzeciwia się negocjacjom z Serbią uznającą region za swoją zbuntowaną prowincję. Promując lewicową agendę partia Kurtiego radykalnie kontestowała władze Prisztinie dopuszczając się w przeszłości zamieszek w parlamencie. Działacze tej partii zostali skazani za organizację zamachu polegającego na ostrzelaniu gmachu parlamentu z granatnika.

balkaninsight.com/kresy.pl