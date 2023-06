Reuters: Serbskie służby aresztowały kosowskich policjantów

Trzech kosowskich policjantów zostało zatrzymanych przez siły serbskie w niestabilnej północnej części kraju, w pobliżu granicy z Serbią – poinformowała agencja prasowa Reuters powołując się na przedstawicieli Kosowa.

Minister spraw wewnętrznych Kosowa Xhelal Svecla oskarżył na swojej stronie na Facebooku, że trzej oficerowie zostali porwani i przewiezieni do Serbii.

Serbia continues to cause problems & be guardian of violent criminals in Kosova and the region.

Their forces entered in our territory & kidnapped 3 police officers of the Republic of Kosova, in violation of all applicable agrmts. & int’l legal norms. 1/3

— Xhelal Sveçla (@XSvecla) June 14, 2023