Prezydent Macedonii Północnej odwiedził Polskę

We wtorek przybył do Warszawy prezydent Macedonii Północnej Stewo Pendarowski wraz z małżonką. Macedonia szuka poparcia w kwestii swoich ambicji eurointegracyjnych.

Pendarowskiego przywitał na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda wraz z pierwszą damą. „Doceniamy fakt, że prezydent Stevo Pendarovski odwiedza Warszawę już w pierwszym roku swojej prezydentury. Jest to ważny wyznacznik naszych bardzo dobrych relacji dwustronnych oraz dowód na szacunek dla Polski wśród krajów Europy Południowo-Wschodniej. Polska jednoznacznie popiera politykę rozszerzenia UE o państwa Bałkanów Zachodnich oraz sprzeciwia się blokowaniu tego procesu przez niektóre państwa Europy Zachodnie” – skomentował wizytę szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

„Wizyta będzie dobrą okazją do podsumowania wielu inicjatyw podejmowanych przez Polskę na rzecz państw Bałkanów Zachodnich w 2019 roku” – ocenił Szczerski przypominając, że nasz kraj przewodniczył w zeszłym roku tak zwanemu procesowi berlińskiemu obejmującemu niektóre państwa Unii Europejskiej oraz sześć państw Bałkanów Zachodnich aspirujących do integracji z UE. Według prezydenckiego ministra inicjatywa Trójmorza promowana przez Polskę, a szczególnie przez Andrzeja Dudę doprowadziła do większego zainteresowania regionem Bałkanów Zachodnich w Warszawie, ale też „państwa tego regionu, które zabiegają o otwarcie im drogi do członkostwa w Unii Europejskiej, są zainteresowane ścisłymi relacjami z naszym krajem”.

Słowa Szczerskiego o blokowaniu procesu integracji państw bałkańskich z Unią Europejską padły w drugim dniu wizyty w Warszawie prezydenta Francji Emmanuela Macrona. To właśnie Francja zablokowała w październiku zeszłego roku rozpoczęcie formalnych negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią.

tvn24.pl/kresy.pl