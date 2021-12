Były premier Francji w zarządzie rosyjskiego giganta

Były premier Francji Francois Fillon dołączył do zarządu największego rosyjskiego koncernu petrochemicznego Sibur – spółka poinformowała w czwartkowym komunikacie.

Głównym akcjonariuszem koncernu jest rosyjski miliarder Leonid Mikhelson. Miliarder Gennady Timchenko także posiada znaczący pakiet akcji. Obaj posiadają bliskie kontakty z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Koncern Sibur jest największym producentem petrochemikaliów w Europie Wschodniej – podkreśla agencja Reuters.

Linas Linkevičius, były minister obrony i były minister spraw zagranicznych Litwy, w dosadny sposób skomentował nową posadę byłego premiera Francji. „Były premier Francji Francois Fillon dołącza do rady nadzorczej rosyjskiej spółki naftowej Sibur. Gratulujemy wzmocnienia 'chwalebnych’ szeregów europejskich przywódców, którym nie są obce 'prawdziwe wartości'” – napisał Linkevičius na Twitterze.

Former #French Prime Minister Francois #Fillon joins supervisory board of #Russia’s oil company Sibur. Congratulations on strengthening ‘glorious’ ranks of European leaders who are no strangers to ‘true values’. pic.twitter.com/CB72Xxo9Lk

