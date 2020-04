Eurostat: Polska i Węgry z najwyższą inflacją w UE

W marcu inflacja HICP w ujęciu rocznym wyniosła w Polsce i na Węgrzech 3,9 proc. – wynika z danych Eurostatu. To najwięcej wśród wszystkich krajów członkowskich UE.

Według nowych danych Eurostatu, Polska i Węgry to kraje, które wśród członków Unii Europejskiej odnotowały w marcu br. największą inflację w ujęciu rocznym. Jak podano, inflacja HICP w Polsce wyniosła w marcu br. 3,9 proc. w porównano z tym samym miesiącem rok wcześniej. To najwyższy wynik w całej UE. Miesiąc wcześniej było to 4,1 proc. rdr., co oznacza spadek o 0,2 pkt. proc.

Najwyższe wskaźniki w ujęciu rocznym poza Polską zanotowano na Węgrzech (również 3,9 proc.) oraz w Czechach (3,6 proc.). Odczyt powyżej 2 proc. dotyczy Rumunii (2,7 proc.), Słowacji i Bułgarii (po 2,4 proc.). W przypadku Litwy to 1,4 proc., Austrii 1,6 proc., a Niemiec – 1,3 proc. Najniższą inflację odnotowano w Hiszpanii, we Włoszech, na Cyprze i w Portugalii (po 0,1 proc.).

Średnia inflacja rdr dla UE wyniosła w marcu 1,2 proc. (spadek o 0,4 pkt. proc. wobec lutego), a w krajach strefy euro – 0,7 proc. (wobec 1,2 proc. rok do roku miesiąc wcześniej). Dane te odpowiadają prognozom ekonomistów. Takie odczyty oznaczają, że średnia inflacja cenowa w strefie euro i w całej UE znajdują się poniżej celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego, określanego jako „blisko ale poniżej” 2 proc. rocznie.

Portal Bankier.pl zwraca uwagę, że inflacja HICP wykazuje bardzo silne zróżnicowanie w ramach Unii Europejskie. Ceny są zasadniczo stabilne na południu (Hiszpania, Włochy, Portugalia, Cypr), a względnie również we Francji (0,8 proc.) i w Niemczech (1,3 proc.). Podobnie jest z krajami Europy Północnej, jak Finlandia czy Szwecja. Równocześnie, z bardzo wysoką inflacją zmagają się nadal kraje Europy Środkowej. Portal ten podkreśla przy tym, że „Eurostat do międzynarodowych porównań posługuje się wskaźnikiem inflacji HICP, który jest odmienną miarą inflacji od najpopularniejszego wskaźnika CPI, który w lutym GUS obliczył na 4,7 proc.”.

Przypomnijmy, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, w marcu ceny towarów i usług wzrosły o 4,6 proc. Jak pisaliśmy, szczególnie mocno podrożała żywność (o 8,6 proc.), przede wszystkim mięso (o ponad 15 proc.) oraz owoce (ponad 19 proc.), a także wywóz śmieci (prawie 53 proc.), prąd (o 13 proc.) czy usługi lekarskie (o 7,3 proc.). Według szczegółowych danych, w ujęciu rocznym ceny usług wzrosły o 6,5 proc., a ceny towarów o 3,8 proc.

