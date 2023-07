Podpalone komisariaty i splądrowany sklep z bronią. Kolejna noc zamieszek we Francji

Zamieszki we Francji nie ustają. W piątek wieczorem w Marsylii uczestnicy zamieszek włamali się do sklepu z bronią, z którego zabrali kilka karabinów myśliwskich. W innym mieście, Reims, spalono miejscowy komisariat policji. Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin przekazał, że w piątkową noc zatrzymano 471 osób.

Od kilku dni we Francji trwają zamieszki. Mobilizują młodzież pochodzenia imigranckiego. W piątek w wielu francuskich miastach wprowadzono zakaz demonstracji lub godzinę policyjną. Starcia z policją miały miejsce m.in. w Lyonie, gdzie wieczorem w centrum miasta zebrało się około 1300 zamaskowanych osób. Z kolei w Marsylii uczestnicy zamieszek włamali się do sklepu z bronią w centrum miasta i zabrali kilka karabinów myśliwskich. Mer miasta Benoit Payan poprosił o dodatkowe posiłki.

„W Marsylii sceny grabieży i przemocy są niedopuszczalne. Potępiam te akty wandalizmu z całą stanowczością i proszę państwo o natychmiastowe wysłanie dodatkowych sił porządkowych” – napisał na Twitterze.

Policja w Marsylii poinformowała o zatrzymaniu 80 osób. Czterech policjantów zostało lekko rannych.

W innym francuskim mieście, w Reims, spalono miejscowy komisariat i ukradziono policyjne mundury.

Kolejny posterunek policji spalono w piątek wieczorem w Bordeaux – informuje portal TVN24.

Materiały publikowane w mediach społecznościowych sugerują, że również w Bonneuil podpalono komisariat policji.

„In the name of Allah” shouts rioters as they burn down the police station in Bonneuil. #FranceRiots #franceViolence pic.twitter.com/GFOVnpguPg

Do starć z policją doszło także w Paryżu na Placu Zgody.

W związku z sytuacją w kraju zmobilizowano 45 tys. policjantów i żandarmów.

W mediach społecznościowych opublikowano liczne materiały przedstawiające zajścia z ostatnich dni.

A rioter if France fires his gun toward the riot police in Les Ulis, a suburb of Paris.

The police work is made harder by the fact that many of the rioters are members of criminal gangs which are armed to the teeth pic.twitter.com/JqEz0jItBu

