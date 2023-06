Druga noc zamieszek we Francji – w Lyonie podpalono blok mieszkalny [+VIDEO]

W nocy ze środy na czwartek w Paryżu ponownie doszło do starć z policją. Zamieszki objęły większość dzielnic francuskiej stolicy i rozprzestrzeniły się na inne miasta.

Wtorkowa śmierć nastolatka z rąk policji przy próbie zatrzymania wywołała w następną noc gwałtowne zamieszki. Od środowego wieczoru starcia rozprzestrzeniły się z paryskich przedmieść na inne francuskie miasta, w tym Tuluzę, Dijon i Lyon, jak podała telewizja France24. Mimo zmobilizowania w Paryżu dodatkowych 2 tys. funkcjonariuszy w zachodniej dzielnicy Paryża Hauts-de-Seine zamaskowani demonstranci ubrani na czarno odpalali fajerwerki i petardy w kierunku sił bezpieczeństwa. W 18. i 19. dzielnicy w północno-wschodnim Paryżu policja wystrzeliła amunicję hukową, aby rozproszyć protestujących palących śmieci. Tłum odpowiedział rzucaniem butelek.

Protests erupted in France for a second night in a row with security forces deployed to prevent violence spreading over the fatal shooting of a teenager by police.

Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris

