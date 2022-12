Napad na bank w Przemyślu. Media: Zatrzymano obywatelkę Ukrainy

We wtorek w Przemyślu do PKO Banku Polskiego weszła młoda kobieta, która następnie przyłożyła nóż do gardła jednej z pracownic i zażądała pieniędzy. Została obezwładniona, a następnie trafiła w ręce policji. Policja nie zdradza narodowości napastniczki. Doniesienia medialne wskazują, że to obywatelka Ukrainy.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 16. w PKO Banku Polskim przy ul. Mickiewicza w Przemyślu. Do banku weszła młoda kobieta, która następnie przyłożyła nóż do gardła jednej z pracownic i zażądała pieniędzy. Została obezwładniona przez pracowników i klientów banku.

Mł. asp. Joanna Golisz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu potwierdziła informacje o napadzie. „Kobieta, grożąc nożem, zażądała pieniędzy. Została ujęta przez klientów i pracowników banku. Policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia” – oświadczyła.

Policja nie poinformowała, jakiej narodowości jest kobieta. „Nam udało się nieoficjalnie ustalić, że to młoda obywatelka Ukrainy, która posiada także paszport rosyjski i polski PESEL. Kobieta w wieku około 30 lat miała przy sobie leki świadczące o tym, że leczy się psychiatrycznie” – podaje portal Nowiny 24.

Ukrainka została zatrzymana, następnie przewieziona przez policję do szpitala. Prowadzone są dalsze czynności z jej udziałem.

nowiny24.pl / Kresy.pl