„Kierowcy ze Wschodu nie chcą wpuszczać Polaków” – awantura przy wydawaniu uprawnień taksówkarskich

W poniedziałek rano przed urzędem dzielnicy na Śródmieściu doszło do przepychanek. Interweniowała policja. Polscy taksówkarze relacjonują, że grupa Ukraińców z Ubera i Bolta nie chciała wpuścić Polaków do kolejki, dlatego doszło do szarpaniny i sprzeczki.

Wydział delegatury urzędu w dzielnicy Śródmieście przy ul. Kruczkowskiego 2 to jedyne miejsce w Warszawie, w którym można złożyć wniosek i odebrać uprawnienia taksówkarskie – zwraca uwagę Wirtualna Polska. W poniedziałek rano przed urzędem dzielnicy w Śródmieściu stało 8 radiowozów, co miało związek z przepychankami w kolejce. „Kierowcy ze Wschodu tworzą nielegalne kolejki. Stoją w nich już od zamknięcia urzędu poprzedniego dnia. Nie chcą wpuszczać Polaków. W czwartek wypchnęli jedną dziewczynę. Wyrzucają taksówkarzy, którzy próbują wejść do urzędu. Poza tym tworzą nielegalną listę kolejkową i handlują numerkami pobranymi z samego rana. Cena to nawet 600 złotych” – jeden z polskich taksówkarzy skarży się w rozmowie z WP.

Podkreśla, że grupa Ukraińców z Ubera i Bolta nie chciała wpuścić Polaków do kolejki, dlatego doszło do szarpaniny i sprzeczki. „Na drzwiach widnieje napis, że nie obowiązują listy kolejkowe, tylko kolejność pobrania numerków. Tam są dwie grupy, które przejęły urząd: Gruzini i Ukraińcy. Kiedyś wystarczyło przyjść o 5 rano, żeby wejść do urzędu. Dzisiaj trzeba zacząć stać dzień wcześniej. Oni już dawno powinni mieć licencje, a nie teraz nagle kilka tysięcy osób próbuje wyrobić dokumenty i robią bałagan” – dodaje.

TVN Warszawa także pisze o „mafii kolejkowej”. „Po tym, jak pojawił się samozwańczy komitet kolejkowy, mój rozmówca został z kolejki wypchnięty przez mężczyzn, posługujących się wschodnimi językami” – relacjonuje jeden z reporterów stacji. Samozwańczy komitet ma pobierać opłaty za miejsce w kolejce i nie respektuje tej właściwej.

„W ubiegłym tygodniu w podobny sposób została potraktowana kobieta, która opowiedziała o tym swoim kolegom taksówkarzom. Ci pojawili się dzisiaj przed urzędem i postanowili założyć własny komitet kolejkowy” – dodaje.

Dantejskie sceny i krzyki w urzędzie dzielnicy Śródmieście w Warszawie pic.twitter.com/7IEd8kNLht — Mateusz (@mateusz_dolak) April 3, 2023

Kierowcy ze Wschodu twierdzą, że nic nie wiedzą o kupowaniu miejsc, czy wypychaniu innych z kolejki. „Nie mamy innej możliwości, jak utworzyć kolejkę, bo numerków na cały dzień wydają ok. 40, a ludzi jest znacznie więcej” – mówi jeden z nich.

„Po prostu przyjeżdżamy w kilka osób i wymieniamy się w oczekiwaniu. Ja jestem tutaj od wczorajszego południa, czyli czekam już ponad dobę” – dodaje.

Twierdzi, że Polscy taksówkarze „użyli wobec nas gazu”.

Dziennikarze WP dowiedzieli się, że faktycznie można kupić miejsce w kolejce. „Wskazano nam nawet kobietę, która miała handlować numerkami, jednak kiedy próbowaliśmy z nią o tym porozmawiać wszystkiego się wyparła. Twierdziła, że niezbyt dobrze rozumie język polski” – czytamy.

Policja i straż miejska przekonują, że nie odnotowały poważnych incydentów.

Zastępca rzecznika m.st. Warszawy, Jakub Leduchowski podkreśla, że kolejki wynikają z masowego zgłaszania się nowych kierowców, którzy do tej pory działali nielegalnie. „Po coraz częstszych doniesieniach medialnych o napaściach na tle seksualnym na pasażerki przez kierowców wykonujących przewozy na podstawie aplikacji, pośrednicy zaczęli weryfikować osoby świadczące usługi przewozu. (…) Z doniesień medialnych wynika, że jedna z firm pośredniczących w przewozach osób usunęła 8000 kierowców, którzy nie posiadali wymaganych uprawnień” – wskazuje.

We wtorek Wirtualna Polska otrzymała od taksówkarzy nowe nagrania zajścia. „Tu jest kolejka”, „Dawaj, dawaj”, „Ale nie pchać proszę” – słychać na filmie. Materiał pokazuje przepychanki i wyrzucanie ludzi z kolejki.

Nowe nagranie z awantury przed urzędem w Warszawie pic.twitter.com/BYDxKgw8ov — Mateusz (@mateusz_dolak) April 4, 2023

Warszawski ratusz nie widzi problemu. Twierdzi, że bilety na sali obsługi wydawane są od godziny 8, czyli od rozpoczęcia pracy urzędu.

