Dwaj Ukraińcy brutalnie pobili 21-letniego mężczyznę. Usłyszeli zarzuty

Policjanci z Czechowic-Dziedzic zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, którzy pobili 21- letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło przed jednym ze sklepów w Czechowicach-Dziedzicach. Sprawcy usłyszeli już zarzuty – poinformowała policja we wtorek.

Zdarzenie miało miejsce nad ranem 6 listopada w Czechowicach-Dziedzicach, przed jednym z nocnych sklepów. Dwóch obywateli Ukrainy brutalnie pobiło 21-letniego mężczyznę. „21-latek usłyszał dyskusję, jaka wywiązała się pomiędzy ekspedientką a trzema mężczyznami na temat porozbijanych przez nich szklanych butelek. Pokrzywdzony, z uwagi na brak reakcji ze strony mężczyzn, zareagował wobec nich słownie, co spowodowało ich agresję. 21- latek zaczął uciekać, lecz po chwili sprawcy dogonili go i dwóch z nich zaczęło go bić po głowie. Jeden z nich uderzył go szklaną butelką, a drugi kopnął, kiedy pokrzywdzony się przewróci” – podaje policja w komunikacie.

„Czechowiczanin w trakcie ucieczki zdążył powiadomić telefonicznie o całej sytuacji swojego kolegę, który wezwał na miejsce policję. Po przyjeździe policjanci z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach zatrzymali jednego ze sprawców, który znajdował się w pobliżu miejsca zdarzenia. Drugi, który uciekł już po paru godzinach trafił również w ich ręce. Na szczęście w wyniku pobicia pokrzywdzony nie doznał poważnych obrażeń” – czytamy.

Ukraińcy zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. „Następnego dnia usłyszeli zarzuty. Jeden 41-latek odpowie za za udział w pobiciu z art. 158 § 1 kodeksu karnego, za który czyn grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast drugi 43 – latek usłyszał dodatkowo zarzuty za znieważenie funkcjonariuszy, za naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz za uszkodzenie radiowozu. Grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności” – podkreśla policja.

bielsko-biala.policja.gov.pl / Kresy.pl