Nadchodzą zmiany w płatnościach, o których większość Polaków nie wie

Od początku przyszłego roku w Polsce nastąpi istotna zmiana przepisów, o której nie wie 3/4 Polaków. Chodzi o limit płatności gotówkowych.

Za 10 miesięcy, wraz z początkiem 2024 roku, w Polsce zostanie wprowadzony limit płatności gotówkowych. Dla osób prywatnych limit wynosić ma 20 tys. zł. Z kolei w przypadku przedsiębiorców limity zostaną zmniejszone z 15 tys. do 8 tys. zł.

To oznacza, że zmiany dotkną najmocniej osoby prowadzące działalności. Dodatkowo, to właśnie one będą ponosić największe konsekwencje podatkowe w sytuacji przekroczenia kwoty dozwolonej.

Według serwisu internetowego stacji Polsat News, takie rozwiązanie będzie wiązało się z szeregiem nowych utrudnień i ograniczeń zarówno dla przedsiębiorców licznych branż, m.in. remontowych czy transportowych, jak i konsumentów.

Dodajmy, że pierwotnie zmiany zapowiadano na styczeń 2023 roku.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Tavex wynika, że 73 proc. Polaków nie słyszało o zmianach, jakie niebawem planuje wprowadzić rząd. Ponadto, polscy respondenci są zdecydowanie przeciwni ograniczaniu transakcji gotówkowych, a docelowo likwidacji gotówki. Aż 83 proc. pytanych uważa, że byłoby to niekorzystne dla gospodarki i bezpieczeństwa konsumentów.

PolsatNews.pl zaznacza, że Polska jest krajem, w którym mocno rozwinięte są płatności bezgotówkowe. Jednak, według badań przeprowadzonych przez Tavex, 80 proc. polskich respondentów nosi w portfelu gotówkę. Na co dzień, najwięcej ankietowanych nosi ze sobą powyżej 100 zł (27 proc.) lub sumę w przedziale 51-100 zł (24 proc.). Co ciekawe, dotyczy to również osób młodych. 100 zł w banknotach nosi ze sobą 26 proc. respondentów zarówno w wieku do 18-24 lata, jak i w przedziale 25-34 lat.

Polacy przy wyborze metody płatności najczęściej kierują się wygodą (55 proc.) i szybką dostępnością środków (12 proc.). Za najważniejsze powody korzystania z gotówki uważają: możliwość łatwiejszej kontroli wydatków (35 proc.), poczucie niezależności (21 proc.) i ochronę danych osobowych (20 proc.).

Część mediów od dłuższego czasu zwraca uwaga nie tylko na plany ograniczenia transakcji gotówkowych, ale również na zagrożenia, jakie niesie za sobą dążenie w skali globalnej do likwidacji gotówki o przejścia na pieniądz elektroniczny. Przykładowo, ukraiński minister cyfryzacji, Mychajło Fedorow niejednokrotnie deklarował, że do 2030 roku Ukraina odejdzie od używania gotówki.

Przypomnijmy, że maksymalna kwota transakcji gotówkowej w Polsce obniżona do 15 tys. zł. Przej Sejm w 2016 roku. Wcześniej limit ten wynosił 15 tys. euro.

polsatnews.pl / Kresy.pl