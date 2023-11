Musk uruchomi system Starlink w Gazie tylko za zgodą Izraela

Po przybyciu do Izraela szef Tesli, Elon Musk, został poinformowany, że aby jego satelitarny system komunikacji Starlink mógł działać w Gazie musi on najpierw zwrócić się o zgodę właśnie do izraelskich władz.



Izraelski minister komunikacji Shlomo Karhi napisał w poniedziałek na X, że Musk „osiągnął zasadnicze porozumienie” z jego resortem. „Jednostki satelitarne Starlink mogą być używane w Izraelu wyłącznie za zgodą izraelskiego Ministerstwa Komunikacji, łącznie ze Strefą Gazy” – zrelacjonował treść porozumienia członek izraelskiego rządu.

Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership.

As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of…

