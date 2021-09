Czechy podpisały umowę ws. pozyskania izraelskiego systemu obrony powietrznej Spyder

Jak podano, dostarczenie do Czech czterech wyrzutni izraelskiego systemu obrony powietrznej Spyder ma nastąpić w ciągu 5 lat.

We wtorek w komunikacie czeskie ministerstwo obrony poinformowało o podpisaniu umowy w sprawie pozyskania systemów rakietowych ziemia-powietrze Spyder, produkowanych przez izraelski koncern Rafael Advanced Defense Systems. Kontra ma wartość 13,69 mld koron czeskich, czyli równowartość około 627 mln dol.

Uczestnikiem kontraktu ma być czeski przemysł zbrojeniowy, który dostarczy produkty i usługi w skali 30 proc. wartości kontraktu.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Minister obrony Czech, Lubomír Metnar powiedział, że zakup ten umożliwi Czechom zastąpienie nowoczesną technologią wojskową przestarzałych systemów obrony przeciwlotniczej 2K12 Kub, pochodzących jeszcze z czasów sowieckich. Cytowany w komunikacie powiedział, że docenia chęć izraelskiego rządu, żeby podzielić się z Czechami „najnowocześniejszym systemem obrony”. Podkreślił, że dzięki temu czeska armia będzie dysponować zdolnościami na miarę XXI wieku.

Zgodnie z założeniami, czeskie siły zbrojne mają używać izraelskich systemów przez co najmniej 20 lat. Włącznie z kosztami serwisowania i napraw, nowe systemy będą kosztować budżet Czech około 23 mld koron, czyli ok. miliarda dolarów.

Poinformowano też, że dostarczenie czterech wyrzutni ma nastąpić do 2026 roku.

O tym, że Czesi planują zakup izraelskiego systemu Spyder informowaliśmy już rok temu. Wówczas szacowano, że umowa będzie warta 430 mln dolarów. Czechy zdecydowały się na system Spyder po ocenie dziewięciu systemów obrony powietrznej siedmiu producentów.

Producent – koncern Rafael – podkreśla, że system Spyder jest przeznaczony do przeciwdziałania różnym zagrożeniom powietrznym, m.in. ze strony samolotów, helikopterów i bezzałogowych statków powietrznych.

System Spyder jest już rozwijany przez Izraelczyków od ponad 10 lat. Wykorzystuje kilka różnych pocisków rakietowych. Pierwsza, „lżejsza” wersja Spydera określana jako Spyder-SR/ER jest wyposażona w cztery pociski Python 5 i I-Derby/I-Derby ER. Każda wyrzutnia mieści do czterech pocisków rakietowych, zdolnych do rażenia celów na dystansach do 35-40 km, i na pułapie maksymalnym 10-12 km, przy wykorzystaniu pocisków I-Derby ER. W przypadku starszych pocisków I-Derby i Python 5 jest to odpowiednio 15-20 km i 8 km. Wyrzutnia może zostać jednoczenie załadowana pociskami różnych typów. Strona izraelska podkreśla też wysoką mobilność systemu Spyder-SR/ER. Standardowo instalowana głowica elektrooptyczna Rafael Toplite wraz z elementami dowodzenia i kierowania ogniem umożliwia wyrzutni prowadzenie działań w pełni autonomicznie, w tym wykrywać i zwalczać cele powietrzne w sytuacji braku łączności ze stanowiskiem dowodzenia.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Drugi, cięższy wariant to Spyder-MR/LR, zainstalowany na większym samochodzie ciężarowym. Posiada 8 pionowych wyrzutni rakiet, przeznaczonych dla pocisków I-Derby, I-Derby-ER oraz Python 5 w wersjach o zwiększonym zasięgu, z silnikiem startowym. Może razić cele nawet na odległościach do 70-80 km i pułapie 18-20 km (I-Derby ER). W tym przypadku również istnieje opcja działania autonomicznego.

Oba warianty systemu Spyder funkcjonują w systemie kierowania i dowodzenia C2 – tzw. Command & Control Unit (CCU). Pozwala on na kierowanie ogniem i dowodzenie na poziomie baterii. Jego technologia może być transferowana do strony polskiej. Może też zostać dostosowany do polskich wymogów z wykorzystaniem polskich komponentów, jak np. rada kierowania ogniem.

defensenews.com / Kresy.pl