Czechy kupią izraelski system obrony powietrznej Spyder

Republika Czeska podpisała z Izraelem umowę na zakup nowego systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Spyder – poinformował w sobotę izraelski resort obrony.

Ministerstwo Obrony Izraela ogłosiło w sobotę wieczorem, że podpisana została umowa na zakup systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Spyder – podaje „The Times of Israel”. Producent – koncern Rafael – podkreśla, że system jest przeznaczony do przeciwdziałania różnym zagrożeniom powietrznym, m.in. ze strony samolotów, helikopterów i bezzałogowych statków powietrznych. Szacowana wartość umowy będzie wynosiła 430 mln dolarów.

Resort poinformował, że Czesi kupują cztery baterie systemu.

Spodziewane jest, że umowa zostanie sfinalizowana na początku roku 2021. Termin dostawy nie powinien przekroczyć dwóch lat.

Minister obrony Czech Lubomir Metnar podkreślił, że izraelski system będzie kluczem do modernizacji czeskich sił zbrojnych.

Czechy zdecydowały się na system Spyder po ocenie dziewięciu systemów obrony powietrznej siedmiu producentów.

Izraelski sprzęt będzie miał na celu zastąpienie systemu przeciwlotniczego 2K12 KUB radzieckiej produkcji.

„Dziękujemy czeskiemu rządowi za partnerstwo i decyzję o wyposażeniu armii w izraelskie systemy obrony powietrznej. To kolejny ważny krok w umacnianiu stosunków bezpieczeństwa między naszymi dwoma krajami, a także świetna wiadomość dla izraelskiego przemysłu obronnego” – oświadczył minister obrony Izraela.

System Spyder jest już rozwijany przez Izraelczyków od ponad 10 lat. Wykorzystuje kilka różnych pocisków rakietowych. Pierwsza, „lżejsza” wersja Spydera określana jako Spyder-SR/ER jest wyposażona w cztery pociski Python 5 i I-Derby/I-Derby ER. Każda wyrzutnia mieści do czterech pocisków rakietowych, zdolnych do rażenia celów na dystansach do 35-40 km, i na pułapie maksymalnym 10-12 km, przy wykorzystaniu pocisków I-Derby ER. W przypadku starszych pocisków I-Derby i Python 5 jest to odpowiednio 15-20 km i 8 km. Wyrzutnia może zostać jednoczenie załadowana pociskami różnych typów. Strona izraelska podkreśla też wysoką mobilność systemu Spyder-SR/ER. Standardowo instalowana głowica elektrooptyczna Rafael Toplite wraz z elementami dowodzenia i kierowania ogniem umożliwia wyrzutni prowadzenie działań w pełni autonomicznie, w tym wykrywać i zwalczać cele powietrzne w sytuacji braku łączności ze stanowiskiem dowodzenia.

Drugi, cięższy wariant to Spyder-MR/LR, zainstalowany na większym samochodzie ciężarowym. Posiada 8 pionowych wyrzutni rakiet, przeznaczonych dla pocisków I-Derby, I-Derby-ER oraz Python 5 w wersjach o zwiększonym zasięgu, z silnikiem startowym. Może razić cele nawet na odległościach do 70-80 km i pułapie 18-20 km (I-Derby ER). W tym przypadku również istnieje opcja działania autonomicznego.

Oba warianty systemu Spyder funkcjonują w systemie kierowania i dowodzenia C2 – tzw. Command & Control Unit (CCU). Pozwala on na kierowanie ogniem i dowodzenie na poziomie baterii. Jego technologia może być transferowana do strony polskiej. Może też zostać dostosowany do polskich wymogów z wykorzystaniem polskich komponentów, jak np. rada kierowania ogniem.

