Musk odpowiada na zarzuty o wyłączeniu Starlinków w rejonie Krymu

Elon Musk zareagował na doniesienia, że w zeszłym roku rzekomo potajemnie nakazał wyłączenie łączności satelitarnej Starlink u wybrzeży Krymu, aby udaremnić ukraiński atak na rosyjską marynarkę wojenną w Sewastopolu.

W piątek oznajmił, że nie wyłączył połączenia, a jedynie odrzucił wniosek Ukrainy o jego aktywację w regionie. W omawianych regionach nie aktywowano funkcji Starlink. SpaceX niczego nie dezaktywowało” – napisał Musk.

Twierdzi, że obawiał się możliwego ataku Sił Obronnych Ukrainy na flotę rosyjską.

„Od organów państwowych (Ukrainy – red.) otrzymano pilną prośbę o aktywację Starlink aż do Sewastopola. Oczywiście celem było zatopienie większości rosyjskiej floty na kotwicy. Jeśli zgodziłbym się na ich prośbę, SpaceX stałby się wyraźnym wspólnikiem wielkiej wojny i eskalacji konfliktu” – napisał Musk 8 września w serwisie społecznościowym X (Twitter).

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.

The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.

If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…

