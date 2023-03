Rosja nie będzie już polegać na zachodnich partnerach w swojej polityce energetycznej, ogłosił w piątek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Jak przekazała agencja prasowa Tass, w piątek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow ogłosił, że Rosja nie będzie już polegać na zachodnich partnerach w swojej polityce energetycznej.

„Oczywiście wojna, którą próbujemy zakończyć, a którą Zachód rozpętał przeciwko nam za pomocą Ukraińców, wpłynęła na politykę Rosji, w tym na politykę energetyczną. <…> Zmieniło się to, że nie będziemy już polegać na żadnym zachodnim partnerze. Nie pozwolimy im znowu wysadzać gazociągów” – powiedział minister.

„Polityka energetyczna Rosji będzie traktować priorytetowo niezawodnych i godnych zaufania partnerów. Bez wątpienia należą do nich Indie i Chiny” – podsumował Ławrow.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow powiedział wcześniej, że Moskwa nie ma wątpliwości, że USA uniemożliwiają Rosji udział w śledztwie w sprawie wybuchów na gazociągach Nord Stream i Nord Stream 2. „Nie pozwolono nam zaangażować naszych ekspertów w śledztwo. Ani jako uczestników, ani jako ekspertów, w tym z Gazpromu. Niewątpliwie stoją za tym Stany Zjednoczone” – powiedział.

Jak poinformował w czwartek The Wall Street Journal, sekretarz stanu Antony Blinken odbył pierwszą od ponad roku rozmowę ze swoim rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem

10-minutowe spotkanie Blinkena z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem na marginesie spotkania ministerialnego Grupy 20 w stolicy Indii w czwartek było nieplanowane i miało na celu przekazanie trzech kluczowych wiadomości.

Blinken zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika w celu wezwania Rosji do ponownego przystąpienia do traktatu o broni jądrowej New Start, z którego Rosja formalnie wycofała się w czwartek, powiedział wysoki urzędnik Departamentu Stanu. Naciskał także na Rosję, by uwolniła byłego amerykańskiego żołnierza Paula Whelana z aresztu w Rosji i podkreślił nieustające wsparcie USA i ich sojuszników dla Ukrainy „tak długo, jak to będzie konieczne”.

Obaj mężczyźni rozmawiali raz przez telefon od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku i uczestniczyli razem w szczytach w ciągu ostatniego roku, ale nie spotkali się osobiście. Blinken powiedział przed spotkaniem, że nie ma zamiaru rozmawiać bezpośrednio ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, ale zaznaczył, że będą oni wspólnie uczestniczyć w kilku wspólnych sesjach.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow powiedział w czwartek, że Moskwa została zmuszona do zawieszenia swojego udziału w traktacie o kontroli zbrojeń jądrowych New START, ponieważ Waszyngton wykorzystywał go do pomocy Ukrainie w atakach na rosyjskie obiekty strategiczne.

Kresy.pl/Tass