Morawiecki: Będziemy chcieli wyłączyć wewnątrzkrajowe połączenia lotnicze. Miasta nie zostaną zamknięte

Premier Mateusz Morawiecki w niedzielnej rozmowie z youtuberem Blowkiem stwierdził: „ze względu na niewielkie zainteresowanie nie warto, żeby samoloty latały wewnątrz kraju. Ten ruch wewnątrzkrajowy będziemy chcieli wkrótce wyłączyć. Zresztą nie ma zbyt wielu chętnych do podróżowania”. Zapewnił także, że rząd nie planuje zamykać miast ani wysyłać wojska na ulice.

W czasie trwania internetowego wywiadu premier podkreślił jak ważna jest walka z tzw. fake newsami. Zapewnił, że Warszawa nie będzie zamknięta. Wojsko zaś nie wkroczy na ulice. Zaznaczył jak ważne w walce z koronawirusem jest to „żebyśmy nie ruszali się i jak najmniej przemieszczali się”.

Premier nie wyklucza konieczności przedłużenia przerwy w funkcjonowaniu szkół. „Może się przedłużyć. Nie wiemy tego dzisiaj. Podejmiemy decyzję w stosownym czasie” – stwierdził szef rządu. Zaznaczył także, że nie ma planów zmiany terminu matur.

W odpowiedzi na pytania dotyczące ewentualnego zamknięcia sklepów spożywczych premier stwierdził, że są one potrzebne do codziennego życia. „Dzisiaj mamy bardzo trudną sytuację zagrożenia epidemią i bardzo ważne jest, żeby sklepy były otwarte” – zaznaczył.

Morawiecki został zapytany także o to, czy z powodu aktualnej sytuacji powinniśmy robić zakupy większe niż zwykle lub nawet zapasy. „Warto generalnie zrobić odrobinę większe niż te, które zwykle robimy, żeby nie wychodzić do sklepu codziennie, tylko np. co dwa, trzy dni, kiedy trzeba uzupełnić swoje zapasy – powiedział. Na pewno z tej perspektywy warto ograniczyć wyjścia z domu” – stwierdził.

W rozmowie z vlogerem Blowkiem premier poinformował, że przed kilkoma godzinami obył rozmowę z Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. „Rozmawialiśmy m.in. o pieniądzach ze środków z polityki spójności. Chcemy, żeby te środki były przekierowane teraz też na walkę z koronawirusem” – poinformował Mateusz Morawiecki. Dodał, że z powodu zagrożenia koronawirusem ludzie w niektórych branżach nie mogą teraz pracować. „Przecież wstrzymaliśmy restauracje, kawiarnie, bary. Tam pracują ludzie. Chcemy, żeby przynajmniej częściowo skompensowane zostały te ich straty finansowe. Gospodarka na pewno ucierpi. Ten kornawirus strasznie działa na gospodarkę całego świata. Widzimy, co się dzieje we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii chociażby, czy Niemczech jest poważne spowolnienie” – powiedział premier. Zadeklarował, że zamortyzowanie negatywnych dla polskiej gospodarki skutków, będzie jednym z głównych celów rządu.

Mateusz Morawiecki został także zapytany o kwestię przesunięcia wyborów prezydenckich. „W przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, a w konstytucji są takie trzy stany: stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny. Jeśli którykolwiek z nich jest wprowadzany to z zapisami w konstytucji wybory w tym czasie się nie odbywają i są przesunięte co najmniej o 90 dni. To jest zapis konstytucyjny, a dane organy: Sejm czy samorządy, czy w tym przypadku pan prezydent pełnią swoją funkcję do czasu ogłoszenia nowych wyborów – tłumaczył premier. Na moment obecny nie ma takiej konieczności. Zakładamy, że wybory się odbędą. Chciałbym wierzyć też w to, że w kwietniu sytuacja będzie lepsza i wtedy będziemy podejmowali decyzję” – zaznaczył.

W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Przywrócono kontrole na wszystkich granicach. Odbywa się klasyczna odprawa graniczna wraz z procedurą sanitarną. Cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Polski. Zawieszone zostają regularne międzynarodowe połączenia osobowe lotnicze i kolejowe, ale nie samochodowe. Obywatele Polski wracający w ten sposób do kraju będą przechodzić 14-dniową kwarantannę – w domu bądź w miejscu wyznaczonym przez wojewodę. Osoby, u których na granicy zostaną stwierdzone symptomy chorobowe, będą przekazywane do najbliższego szpitala.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych obiecało w niedzielę wsparcie dla Polaków chcących wrócić do kraju z zagranicy. W niedzielę odbyło się także kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

YouTube / Kresy.pl