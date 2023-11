MON zataja informacje o uzbrojeniu dla polskich myśliwców F-35 i FA-50

Agencja Uzbrojenia odmówiła udzielenia jakichkolwiek informacji na temat tego, w co będą uzbrojone pozyskiwane przez Polskę myśliwce F-35A i FA-50GF/PL.

O sprawie poinformował red. Tomasz Dmitruk (DziennikZbrojny.pl, Nowa Technika Wojskowa). Dziennikarz zwrócił się do Agencji Uzbrojenia (AU) z zapytaniem o uzbrojenie, zamawiane dla samolotów F-35A i FA-50, które są pozyskiwane przez polskie siły powietrzne. AU nie odpowiedziała na pytania, zasłaniając się ustawowym utajnieniem tego rodzaju informacji.

„Agencja Uzbrojenia w latach 2022-2023 prowadziła postępowania na pozyskanie uzbrojenia do samolotów F-35A, FA-50GF oraz FA-50PL, jednakże informacje dotyczące rodzaju, typu oraz łączna wartość umów stanowią informacje ustawowo chronione i nie mogą zostać udostępnione” – czytamy w odpowiedzi Agencji, zacytowanej przez Dmitruka.

Dziennikarz w swoim komentarzu na X (dawn. Twitter) napisał, że tym samym nie dowiemy się nawet tego, ile kosztowało to uzbrojenie. „Co do liczby zamawianego uzbrojenia można zrozumieć, co do łącznej jego wartości już nie” – skomentował Dmitruk. „Pozostaje liczyć na transparentność amerykańskiej DSCA” – dodał.

Tydzień temu szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że kolejne egzemplarze południowokoreańskich samolotów FA-50 są już w Polsce. „9 i 10 egzemplarz FA-50 już w Polsce. Dziś rozpoczyna się proces ich integracji w Mińsku Mazowieckim” – napisał Błaszczak na platformie X. Poprzednie dwa egzemplarze maszyn dostarczono w październiku br.

We wrześniu 2022 r. podpisano dwie umowy wykonawcze dotyczące pozyskania od strony koreańskiej 48 lekkich samolotów bojowych rodziny FA-50. Obecnie Polska ma już dziesięć egzemplarzy FA-50.

Dodamy, że FA-50 to zasadniczo lekkie samoloty bojowe, produkowane przez KAI dla południowokoreańskich sił powietrznych, będące lżejszą wersją szkolno-bojowych maszyn KAI T-50 Golden Eagle. Ich uzbrojenie stanowią głównie pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9 Sidewinder i pociski powietrze-ziemia precyzyjnego rażenia AGM-65G Maverick oraz działko pokładowe kal. 20 mm. Zwracaliśmy też uwagę, że samoloty te w wersji podstawowej zabierają raczej skromny zasób uzbrojenia. Poza wymienionymi, są to zasobniki z rakietami niekierowanymi Hydra 70 oraz klasyczne bomby Mk 82, Mk 83, w tym z zestawami JDAM, umożliwiającymi korektę lotu przy zastosowaniu nawigacji GPS/INS oraz bomby kasetowe CBU-97/105.

Z kolei F-35A posiada działko pokładowe kal. 25 mm, a w wewnętrznych komorach amunicyjnych może przenosić rakiet powietrze powietrze (Sidewinder, AMRAAM, ASRAAM) – łącznie 6 sztuk lub dwie sztuki oraz dwie bomby o wadze po 910 kg. Przy konfiguracji uzbrojenia do niszczenia celów naziemnych, F-35A może przenosić bomby szybujące precyzyjnego rażenia (JSWO, GBU-39 SDB), rakiety przeciwpancerne Brimstone, bomy kasetowe lub rakiety przeciwradarowe HARM. W razie konieczności, na pylonach zewnętrznych można umieścić dodatkowe uzbrojenie, takie jak wymienione rakiety przeciwlotnicze lub broń, której nie można umieścić w komorach wewnętrznych, jak np. bomby naprowadzane laserowo Paveway, bomby niekierowane (w tym jądrowe B61) czy rakiety manewrujące AGM-158 JASSM.

