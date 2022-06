Ruszyło szkolenie pierwszych ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

W poniedziałek 6 czerwca w Węgorzewie, szef MON zainaugurował pierwsze szkolenie ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To nowy rodzaj służby wprowadzony Ustawą o Obronie Ojczyzny.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zainaugurował w poniedziałek pierwsze szkolenie ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

„Kiedy dwa tygodnie temu rozpoczynaliśmy nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, mówiłem o tym, że przygotowaliśmy 15 tysięcy miejsc. I dziś w 16 jednostkach wojskowych w całej Polsce rozpoczyna się pierwszy turnus. Niezmiernie cieszę się z tego, że tu w Węgorzewie w 11 Pułku Artylerii mogę uczestniczyć w rozpoczęciu turnusu, na którym 85 kandydatów na żołnierzy Wojska Polskiego rozpoczyna szkolenie. Po 28 dniach złożą przysięgę wojskową, potem będą uczestniczyli w szkoleniu specjalistycznym. Wszyscy z nich zapewniali mnie, że chcą być żołnierzami zawodowymi, z czego się bardzo cieszę” – mówił.

Minister M. Błaszczak przypomniał, że jednym z priorytetów rządu pozostaje zwiększanie liczebności Wojska Polskiego.

„Chcemy, żeby Wojsko Polskie było silne. Żeby było silne, musi być liczne. Stąd też nasze plany dotyczące 300-tysięcznej armii. To są plany, które wprowadzimy w życie, konsekwentnie. Zachęcam kolejnych chętnych do wstępowania do Wojska Polskiego. Zachęcam do skorzystania z tej oferty. Wojskowe Centra Rekrutacji są gotowe do udzielania informacji na temat dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” – powiedział.

Od momentu uruchomienia przyjmowania deklaracji, tj. 21 maja br. do nowego rodzaju służby złożono ich już ponad 3500. Rozpoczynające się szkolenia dobrowolnej służby wojskowej odbywać się będą w turnusach w 16 jednostkach w całym kraju przez 28 dni. Szkolenia pozwolą zdobyć ochotnikom niezbędne umiejętności.

Kresy.pl