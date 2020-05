Premier Estonii podziękował polskim lotnikom za patrole powietrzne nad Bałtykiem

W środę premier Estonii Jüri Ratas podziękował polskiemu personelowi za służbę w misji „Baltic Air Policing”. Działania były prowadzone w ramach NATO. Do tej pory Polacy stacjonowali w lotniczej bazie Ęmari, na zachód od Tallina. Obowiązki polskich lotników przejęli Francuzi.

Premier Estonii Jüri Ratas napisał w środę na Twitterze, że odbył wideokonferencję z polskimi żołnierzami Sił Powietrznych RP, w czasie której podziękował lotnikom za patrolowanie przestrzeni powietrznej w regionie. Ich działania odbywały się w ramach misji „Baltic Air Policing” prowadzonej przez Siły Szybkiego Reagowania NATO. Ratas podkreślił znaczenie solidarności między sojusznikami, odwołując się do sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa. Dotychczasowe obowiązki polskich Sił Powietrznych w zakresie patrolowania przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem przejęli Francuzi – informuje estoński portal „ERR News”.

„Miałem rozmowę wideo z polskimi żołnierzami w Ęmari” – napisał Ratas. Podziękował im za dotychczasowe patrole nad Bałtykiem. Przywitał także z dużym entuzjazmem francuskich wojskowych.

I had a video call with Polish troops in Ämari. Thanked 🇵🇱 for patrolling the skies over Baltics. Solidarity among @NATO Allies is very important during COVID-19 crisis, we appreciate your contribution especially high. Warm welcome to 🇫🇷, who will start their mission soon. pic.twitter.com/izDqysMGcF

— Jüri Ratas (@ratasjuri) April 29, 2020