Incydent nad Bałtykiem: rosyjskie myśliwce przechwycone przez belgijskie F-16

Rosyjskie myśliwce zostały w piątek przechwycone nad Morzem Bałtyckim przez belgijskie F-16. Siły Powietrzne Belgii opublikowały nagranie z zajścia.

W piątek dwa belgijskie myśliwce F-16 wystartowały, w celu przechwycenia Rosjan kierujących się w stronę amerykańskiego niszczyciela USS Donald Cook, który patroluje Morze Bałtyckie u wybrzeży Litwy – podała Polska Agencja Prasowa (PAP) powołując się na „Het Laatste Nieuws”. Nagranie z zajścia zostało opublikowane przez lotnictwo wojskowe Belgii.

Aktualnie Belgowie odpowiadają, w ramach misji Baltic Air Policing NATO, za nadzór nad bałtycką przestrzenią powietrzną.

US 6th Fleet released a video of the 2nd „unsafe and unprofessional” intercept over the past 4 days by a Russian Su-35S fighter over the Mediterranean Sea. The Su-35S „conducted high-speed, high-powered maneuvers within 25 feet of a U.S. P-8A”. 19/https://t.co/nRpCcj3zGx pic.twitter.com/pQoglkhll7

— Rob Lee (@RALee85) April 19, 2020