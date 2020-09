MON zapowiada powstanie Agencji Uzbrojenia i prezentuje założenia reformy systemu zakupów dla wojska

Głównym zadaniem zapowiadanej przez szefa MON Agencji Uzbrojenia ma być konsolidacja rozproszonych kompetencji w systemie pozyskiwania sprzętu dla Wojska Polskiego.

We wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas forum obronnego Defence24Day przedstawił założenia reformy systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego. Głównym elementem ma być Agencja Uzbrojenia, czyli ośrodek decyzyjny, który skupi w sobie kompetencje m.in. Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Uzbrojenia, Biura ds. umów offsetowych.

We wpisie na Twitterze MON zaznaczyło, że „głównym założeniem reformy systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego jest konsolidacja rozproszonych po resorcie obrony narodowej zadań, tak aby jak najwięcej kompetencji skupić w jednym ośrodku decyzyjnym”.

Zadaniem Agencji będzie konsolidacja rozproszonych kompetencji w systemie pozyskiwania sprzętu, a także stworzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za cały cykl życia oraz wzmocnienie koordynacji na linii wojsko-przemysł. Będzie ona też szczegółowo weryfikować potrzeby dla wojska i urealniać wymagania.

Według TV Trwam, projekt ws. ws. powołania Agencji Uzbrojenia jest już gotowy. Ponadto, MON zapowiedziało, że Sztab Generalny Wojska Polskiego zostanie zobowiązany do przeglądu potrzeb operacyjnych, aby móc definiować realne priorytety.

– Proces modernizacji, kupowania sprzętu dla Wojska Polskiego jest długotrwały, skomplikowany. Zbyt wiele podmiotów jest zaangażowanych w ten proces. Przerzucają się odpowiedzialnością, pojawia się jakiś kłopot z decyzyjnością – mówił minister Błaszczak. Zaznaczył, że celem przełamania tego przygotowano projekt ustawy o powołaniu Agencji Uzbrojenia. – Musimy doprowadzić do tego, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, na wysokim poziomie. Natomiast musimy też racjonalnie podchodzić do tych spraw i eliminować wszystko, co powoduje bezpodstawne zwiększanie kosztów.

Agencja Uzbrojenia pozwoli na sprawniejsze i szybsze zakupy sprzętu dla wojska. Wprowadzamy jeden ośrodek decyzyjny, urealnione wymagania, określone terminy na uzgodnienia i powiązanie potrzeb wojska z możliwościami przemysłu. Oczekuję, że Agencja zacznie działać w 2021 roku. pic.twitter.com/Wrp1XICiXI — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 22, 2020

W koncepcji powołania Agencji Uzbrojenia słychać było już wcześniej. W listopadzie 2019 roku dziennik „Rzeczpospolita” podał, że według ówczesnej koncepcji, Agencja miała zastąpić przeznaczone do likwidacji struktury Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Inspektoratu Uzbrojenia. Zapowiadano też, że cały proces miałby zająć zaledwie kilka miesięcy. Według gazety, koncepcja ta była efektem sporu między ministrami w rządzie PiS, głównie Błaszczaka z Jackiem Sasinem. Szef MON rzekomo nie chciał, żeby resort aktywów państwowych nadzorował zbrojeniowego potentata. Sam Błaszczak niedługo po publikacji odniósł się do sprawy. „Agencja Uzbrojenia to niezbędny projekt, który usprawni i przyspieszy modernizację Wojska Polskiego” – napisał na Twitterze. Zapewniał, że „celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, a nie walka o wpływy”. Podkreślił przy tym, że „w sprawach bezpieczeństwa nie ma miejsca na konflikty”.

O powołaniu Agencji Uzbrojenia mówił w 2008 roku ówczesny rząd PO-PSL. Wówczas argumentowano to zapowiedziami oszczędności i większej skuteczności w pozyskiwaniu uzbrojenia dla polskiej armii.

