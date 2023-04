Kolejne mobilne mosty Daglezja dla Wojska Polskiego. Agencja Uzbrojenia prowadzi negocjacje

Agencja Uzbrojenia negocjuje dostawy kolejnych mostów towarzyszących dla Wojska Polskiego – oświadczył w piątek rzecznik Agencji ppłk Krzysztof Płatek. Chodzi o kilkadziesiąt sztuk.

Agencja Uzbrojenia rozpoczęła w pierwszym tygodniu kwietnia negocjacje z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. z Gliwic dotyczące zakontraktowania dla Sił Zbrojnych kilkudziesięciu mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20 – przekazała ppłk Płatek w piątek na Twitterze.

Wojska inżynieryjne otrzymały dotychczas 12 mostów MS-20 Daglezja.

Most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja przeznaczony jest do przewożenia i układania przęsła PM-20 na przeszkodzie wodnej lub terenowej o szerokości do 20 m, umożliwiając przeprawę pojazdom klasy MLC70/110.

Cały zestaw składa się z ciągnika siodłowego Jelcz C662D.43 z napędem 6×6, naczepy mostowej również z napędem 6×6 (hydraulicznym), układacza mostowego oraz przęsła PM-20. Przęsło PM-20 zostało zaprojektowane w taki sposób, by umożliwiać zmianę jego szerokości. W położeniu transportowym wynosi ona 3 m, a w roboczym 4 m. Dzięki temu pojazd jest dopuszczony do ruchu drogowego. Ponadto przęsło posiada wypełnienia pomiędzy dźwigarami umożliwiające np. przemarsz ludzi. Most pozwala na zabezpieczenie przeprawy, pojazdów gąsienicowych klasy MLC70 oraz pojazdów kołowych, czy też ich zestawy wywierających obciążenie klasy MLC110 (MLC 120 – w sytuacjach kryzysowych).

