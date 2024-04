MON podpisał umowę wykonawczą na drony FlyEye [+VIDEO]

W środę w WB Electronics S.A. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON uczestniczyli w podpisaniu umowy wykonawczej na dostawy Bezzałogowych Systemów Powietrznych FlyEye.

Jak poinformowało w środę ministerstwo, przedmiotem umowy wykonawczej, zawieranej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a WB Electronics S.A., jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP, 7 zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych FlyEye wraz z dokumentacją techniczną i pakietami: naprawczym, logistycznym i szkoleniowym.

“Polska firma dla polskiego wojska będzie produkować drony. Podpisana została umowa wykonawcza. Jest ona wypełnieniem umowy ramowej. Umowa ramowa obejmuje około 400 zestawów. Dzisiaj pierwsza część dająca poczucie, że ten proces nabiera tempa. Z dronów będą korzystać m. in Wojska Obrony Terytorialnej – są do tego przygotowane, wyposażone w dobry sprzęt, ale też mają określone umiejętności. Te drony służą rozpoznaniu. (…) Są używane dzisiaj przez siły zbrojne Ukrainy. To doświadczenie powoduje, że mamy najnowocześniejsze wersje. One są cały czas modyfikowane, usprawniane o nowe doświadczenia płynące z pola walki. Polska kupuje najlepszy sprzęt. Wojsko Polskie dostaje najlepszy sprzęt w wersji najnowocześniejszej, której nikt inny nie używa” – mówił szef MON.

“Rozpoznanie jest podstawą dobrego planowania. Flyeye służy temu, żeby to robić. Kolejne umowy będą podpisywane jeszcze w tym roku. W najbliższych latach wszystkie te zestawy zostaną dostarczone do Wojska Polskiego. Dziękuję wszystkim tym, którzy doprowadzili do podpisania tej umowy. (…) Dziękuję producentom za ogromne zaangażowanie i prowadzenie badań na rzecz nowych odkryć i ich implementację. Dziękuję Agencji Uzbrojenia za pracę na rzecz umowy” – podkreślił.

Dostawy bezzałogowców w najnowszych wersjach rozwojowych systemu zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. W listopadzie ub. r. Siły Zbrojne RP odebrały 5 zmodernizowanych zestawów, które na mocy umowy z grudnia 2022 r. producent unowocześnił do wersji FlyEye v 3.6. Usprawnienia dotyczyły modyfikacji systemów nawigacyjnych, wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa oraz integracji BSP z Zautomatyzowanym Zestawem Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ.

Kresy.pl