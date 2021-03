MON deklaruje, że do 2035 roku przeznaczy 60 mld zł na nowe okręty wojenne

Wiceszef MON zadeklarował, że do 2035 r. na okręty i jednostki wsparcia Marynarki Wojennej RP zostanie przeznaczonych 60 mld zł. Przyznał, że zdolności marynarki są zadowalające w obszarze zwalczania min, ale w innych obszarach są ograniczone.

We wtorek sejmowa komisja obrony przyjęła informację ministerstwa obrony na temat stanu Marynarki Wojennej, jej zdolności do wykonywania zadań oraz planowanej modernizacji technicznej. Podczas tego spotkania przedstawiciele MON, BBN i wojska opowiedzieli się za budową fregat jako jednostek odpowiadających potrzebom obrony terytorium i zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego i współpracy sojuszniczej.

Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz oświadczył, że obecnie polska Marynarka Wojenna posiada „zadowalający poziom zdolności operacyjnych tylko w obszarze rozpoznania oraz zwalczania zagrożeń minowych na morzu”. Zaznaczył, że z kolei zdolności operacyjne w obszarze zwalczania cel nawodnych, i podwodnych, obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „są znacznie ograniczone”.

MON poinformowało, że polskie siły morskie dysponują 35 okrętami, w tym siedmioma uderzeniowymi, a także 26 jednostkami pomocniczymi i 21 bazowymi środkami pływającymi. Ponadto, Polska dysponuje jeszcze jednostkami brzegowymi: Morską Jednostką Rakietową, dwoma dywizjonami przeciwlotniczymi, dwoma batalionami saperów i dwiema grupami nurków minerów.

Wiceminister Skurkiewicz przypomniał, że w roku 2013 przyjęto program zwalczania zagrożeń na morzu, zakładający stopniowe zastępowanie wysłużonych jednostek pływających nowymi. Z kolei zatwierdzony przed dwoma laty plan modernizacji technicznej na lata 2021-35 do priorytetów zaliczył programy morskie, na które przewidziano 60 mld zł.

Według Planu Modernizacji Technicznej, trzy okręty obrony wybrzeża w ramach programu Miecznik mają być gotowe do 2033 roku. Przypomnijmy, że w poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił uruchomieniu programu Miecznik. Umowa ma zostać zawarta do połowy tego roku.

Ponadto, MON przewiduje odebranie dwóch nowych okrętów podwodnych w ramach programu Orka za kilkanaście lat – do 2034 roku. Celem utrzymania zdolności w zakresie broni podwodnej, resort negocjuje zakup dwóch używanych okrętów od Szwecji jako rozwiązania pomostowego.

Skurkiewicz przypomniał podczas posiedzenia komisji o dostarczonych niszczycielach min Kormoran II i sześciu holownikach, z których ostatni zostanie przekazany w bieżącym roku. Na lata 2024 i 27 przewidziano dostawy okrętów rozpoznania radioelektronicznego Delfin. Za trzy lata polska marynarka ma otrzymać okręt ratowniczy Ratownik, w 2026 roku zbiornikowiec paliwowy Supply, a rok później okręt wsparcia Bałtyk. Na lata 2025-27 zakłada się przekazanie dwóch jednostek hydrograficznych, a w latach 2024 i 2030 pływających jednostek demagnetyzacyjnych.

„Bezpieczeństwo i dobrobyt Polski jako państwa nadmorskiego zależą od niezakłóconego dostępu do Bałtyku” – podkreślił wiceszef MON. Zaznaczył, że siły morskie są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw nośników energii i swobody żeglugi. Powiedział też, że „dążenie do uzyskania lokalnego panowania na morzu powinno być głównym celem w długoterminowym planowaniu i programowaniu rozwoju Marynarki Wojennej”. Zwrócił również uwagę na zdolność do udzielania pomocy sojusznikom i partnerom, na możliwość szybkiego przerzutu wojsk drogą morską „bez eskalacji napięcia”, a także misje humanitarne.

Głos zabrał też szef BBN, Paweł Soloch, który podkreślił, że rozmawiał z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem przed podjęciem przezeń decyzji w sprawie Miecznika oraz że koncepcja budowy okrętów obrony wybrzeża jako fregat jest zgodna ze strategią bezpieczeństwa morskiego RP opracowaną przez ośrodek prezydencki w 2017 roku. „To wybór dobry i słuszny” – powiedział Soloch. Dodał, że Pałac Prezydencki liczy na uwzględnienie w projektach polskiego przemysłu.

Inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym RSZ wiceadm. Jarosław Ziemiański, opowiedział się za wprowadzeniem nowych fregat jako wielozadaniowych jednostek o zdolnościach większych niż możliwości korwet. Zaznaczył, że jednostki takie pozwalają na realizowanie działań długotrwałych na wodach międzynarodowych bez potrzeby zawijania do portu. Dodał, że Miecznik ma być zdolny do zwalczania zagrożeń balistycznych, podobnie jak na lądzie systemy obrony powietrznej Wisła i Narew. Wiceadmirał Ziemiański zwrócił też uwage, że każdy okręt pozostaje w eksploatacji przez 30-40 lat, a czasem i dłużej. Jest to zatem „inwestycja na dekady”, mimo bardzo wysokiego jednostkowego kosztu okrętu.

Ponadto, przekonywał też do zakupu używanych okrętów podwodnych, żeby utrzymać w służbie doświadczone załogi do czasu wprowadzenia nowych jednostek. Według niego, żeby osiągnąć „rozsądną” cenę i wesprzeć przemysł, konieczne jest zamówienie co najmniej trzech okrętów danej serii.

Przedstawioną kondycję Marynarki Wojennej RP skrytykowali posłowie Koalicji Obywatelskiej. Poseł KO, Czesław Mroczek, uznał te informacje za „zatrważające”, a podane przez Skurkiewicza terminu za „wyrok na Marynarkę Wojenną”. Zarzucił też rządowi PiS zaniechania w zakresie modernizacji polskiej marynarki i skrytykował zarzuconą przez byłego szefa MON Antoniego Macierewicza koncepcję wspólnego zakupu okrętów podwodnych z Norwegią i Holandią. Inny poseł KO, Cezary Grabarczyk, uznał za niefortunne uznał wycofanie się ze starań o zakup używanych australijskich fregat.

Przypomnijmy, że w drugiej połowie lutego Mariusz Błaszczak zapowiadał, że okręty obrony wybrzeża typu Miecznik będą budowane w polskich stoczniach.

We wrześniu ubiegłego roku koncepcję fregaty wielozadaniowej opracowaną przez stocznię Remontowa Shipbuilding S.A. przedstawiono podczas MSPO 2020 w Kielcach.

