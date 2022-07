Modernizacja Leopardów mocno opóźniona: Przekazano kolejne 9 wozów, z przewidywanych 142 gotowe są 34 [+FOTO]

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała w piątek o przekazaniu Wojsku Polskiemu kolejnych dziewięciu czołgów Leopard 2PL. Do tej pory przekazano łącznie jedynie około 34 egzemplarzy tych czołgów, ze 142 przewidzianych.

Kolejne czołgi Leopard 2PL pozytywnie przeszły odbiory i trafiły na wyposażenie Wojska Polskiego. Od początku roku Bumar Łabędy przeprowadziła modernizację 9 wozów z równoczesnym wykonaniem przeglądów F6 oraz dodatkowym przywróceniem ich pełnej sprawności technicznej – przekazała w piątek PGZ.

Aktualnie realizowany jest program modernizacji i dostaw 142 czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL. Do tej pory przekazano łącznie jedynie około 34 egzemplarzy tych czołgów, ze 142 przewidzianych. Dostawy mają zostać zakończone w 2023 roku – 2-3 lata później niż zakładano pierwotnie (wstępnie zakładano rok 2021).

Zgodnie z umową z grudnia 2015 roku Wojsko Polskie miało otrzymać 128 czołgów. W 2018 roku podpisano jednak aneks do umowy, zwiększając liczbę czołgów, które mają zostać zmodernizowane do 142.

W kontekście programu modernizacji czołgów zwracano także uwagę na wzrost ceny modernizacji. W październiku 2020 roku do MON złożona została interpelacja w tej sprawie. Resort także nie wskazał przyczyn wzrostu ceny programu.

W listopadzie 2013 roku Polska kupiła 105 czołgów Leopard 2A5 od Bundeswehry. Trafiły one do 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Rok później podjęto decyzję o przeniesieniu ich do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Jednostkę czeka jednak kolejne przezbrojenie. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało bowiem w ubiegłym roku, że jednostki należące do 18. Dywizji Zmechanizowanej otrzymają amerykańskie czołgi M1A2 SEPv3 Abrams.